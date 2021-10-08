 

Назван средний возраст депутатов Госдумы нового созыва

08.10.2021, 9:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСредний возраст всех депутатов Госдумы VIII созыва составляет 53 года – на один год больше, чем в седьмом созыве ГД, при этом самой «молодой» фракцией являются «Новые люди», сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

По данным, которые привел Володин, средний возраст депутатов-мужчин в Госдуме VIII созыва составляет 53,4 года (на полтора года больше, чем в седьмом созыве), а депутатов-женщин – 51,8 года (на год меньше, чем в седьмом созыве), передает РИА Новости.

Парламентариев в возрасте до 30 лет в нынешнем созыве Госдумы будет семь (в предыдущем созыве – пять), а в возрасте 60 лет и старше – 126 (было 116).

По информации спикера ГД, в «Единой России» средний возраст всех депутатов составляет 52,8 года (средний возраст мужчин – 53,1, женщин – 51,4). При этом всего во фракции мужчин 263, а женщин – 61.

В КПРФ средний возраст парламентариев составляет 56,2 года (средний возраст мужчин – 56,5, женщин – 54,4). Всего во фракции КПРФ 50 мужчин и семь женщин.

В «Справедливой России» средний возраст всех депутатов – 59,2 года (средний возраст мужчин – 58,9, женщин – 61,3). При этом всего мужчин – 24, женщин – три.

В ЛДПР средний возраст всех депутатов – 48,1, вся фракция (21 человек) состоит из мужчин.

Во фракции «Новые люди» средний возраст всех депутатов 37,6 года (средний возраст мужчин – 36,8, женщин – 40). Во фракции 10 мужчин и две женщины.

Ранее ЕР выдвинула Володина на пост спикера Госдумы.



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