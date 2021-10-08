 

В Китае оценили российский ответ пожелавшим выслать 300 дипломатов сенаторам США

08.10.2021, 9:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧитатели китайского портала «Гуаньча» высоко оценили ответ Москвы на призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов.

«Ответ русских просто прекрасен!», – восхитился один из пользователей, передает РИА «Новости».

«США все больше и больше надоедают, поддерживаю Россию», – добавил другой.

«Почему некоторые сенаторы США кусаются как бешеные псы?», – задался вопросом комментатор.

«Потому что этим «бешеным псам» не нужно нести ответственность. За все ответят другие», – ответили ему.

«Это схватка между медведем и бешеной собакой», – высказался еще один читатель.

«Это так здорово, что все посольства и консульства США будут закрыты, ведь они – раковые опухоли любой страны», – написал другой комментатор.

«Это лишь демонстрирует, насколько высокомерны англосаксы, и на что они готовы, чтобы расширить свое присутствие в других странах. У них наверняка для этого есть определенные цели», – предположил еще один пользователь.

«Русские подали отличный пример другим странам, как поступать с заявлениями Америки», – заключил другой юзер.

Ранее сенаторы США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве.

При этом в связи с тем, что США не выдают визы, численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился фактически в три раза. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества.

В МИД России предположили, что США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России. В Кремле списали этот призыв сенаторов на эмоции, отметив, что в США нет такого количества российских дипломатов.



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