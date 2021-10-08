Геннадий Зюганов предложил Георгию Романову и его жене провести медовый месяц в Екатеринбурге

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал открытое письмо Георгию Романову и его супруге с предложением провести их медовый месяц в Екатеринбурге.

«Дорогие молодожены, сердечно поздравляю вас с бракосочетанием. Хочу пожелать вам счастья, здоровья, долгой и насыщенной на события совместной жизни. Знаю, наша последняя с встреча с представителями царской семьи в Екатеринбурге закончилась трагедией и поэтому, дабы забыть все обиды и распри, предлагаю дать возможность КПРФ организовать для вас медовый месяц. Мы уже не та партия, что была сто лет назад, мы признаем и исправляем ошибки прошлого. Потому, хотим предложить вам следующую программу медового месяца: железнодорожное путешествие по России по маршруту: Царское село – Тобольск – Тюмень – Екатеринбург; в Екатеринбурге для вас будет снят особняк, где вы сможете расположиться; там же, партия организует для вас праздничный ужин – лучшая еда и напитки, живая музыка: романсы Чайковского, арии из опер Верди, Рейны из Кастамере и так далее, а в конце вечера вас будет ждать торжественный салют. Надеюсь, вы согласитесь на наше предложение», – написал лидер КПРФ.

1 октября 2021 года в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга состоялась церемония венчания одного из последних потомков императорского дома Романовых – Георгия Михайловича Романова и его невесты Ребекки Беттарини.

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