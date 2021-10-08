Ученые: Переедание – убийца сердца

«Неукоснительное соблюдение кетогенной диеты, может спровоцировать заболевания сердца», – такое мнение выразил кардиолог Хуан Ривера.

Он рассказал некоторые пищевые пристрастия, которые разрушают здоровье сердечно-сосудистой системы. Например, неверная трактовка правил кето-диеты становятся причиной чрезмерного употребления жиров, а также повышает уровень холестерина. Врач посоветовал тем, кто желает сбросить лишние килограммы, обратить внимание на «полезные» жиры, которые содержатся в таких продуктах как яйца, рыба и авокадо, а также в орехах.

Диетологи также советуют не забывать о том, что стоит съедать необходимое количество клетчатки, которая благоприятствует правильному функционированию толстой кишки и сердца, а также способствует снижению уровня холестерина. Обогащены клетчаткой следующие продукты: овсянка, яблоки, бобы, цитрусовые, капуста, морковь и другие продукты

Врачи настоятельно советуют относиться к питанию ответственно, и не употреблять пищу на бегу. Именно это решение избавит от чрезмерного употребления пищи и даст возможность сконцентрироваться на продуктах, приносящих пользу организму. Но не стоит забывать, что и полезные компоненты, если их будет в излишке в организме, могут спровоцировать повышение веса и недуги сердечно-сосудистой системы.

Источник: lenta.ru