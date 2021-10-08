 

Исследователи раскрыли секрет успеха целеустремленных людей

08.10.2021, 9:38, Разное
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Ученые из Университета Флориды решили оценить, насколько связаны умение ставить перед собой долгосрочные цели и автобиографическая память. По словам исследователей, более ранние научные работы показали, насколько важна способность сохранять яркие воспоминания в контроле своих эмоций и налаживании отношений с окружающими.

Исследование стартовало в январе-феврале 2020 года, когда началась пандемия COVID-19. Около 800 добровольцев прошли опросы, в которых сообщили о поставленных целях в жизни и выполненных задачах на пути к ней. В июле, когда эпидемия коронавируса в США была в самом разгаре, участников попросили поделиться своими воспоминаниями и переживаниях полгода назад.

Добровольцы, имеющие четкие цели в жизни, описывали свои воспоминания ярче и более связно по сравнению с участниками, которые не были настолько целеустремленными. Ученые отметили не только хорошую память таких людей, но и способность к детальному описанию своих впечатлений и акценте на положительных эмоциях.

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Исследователи также обнаружили, что симптомы депрессии, которые во время пандемии появились у большого количества людей, не влияют на умение запоминать яркие детали.

«Это исследование дает нам больше данных о связи между умением ставить цели и богатством личных воспоминаний. Их яркость и то, как они вписываются в связное повествование, может быть одним из путей, по которому цель приводит к наилучшим результатам», — считают ученые.



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