 

Мнение: Неизвестный подводный объект

08.10.2021, 9:28, Разное
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2 октября в Южнокитайском море американская АПЛ "Коннектикут" (тип "Seawolf") столкнулась с неизвестным подводным объектом.
По официальным заверениям американцев, лодка получила повреждения (но реакторный отсек не поврежден и утечек радиации нет) и возвращается на базу для ремонта. Различные травмы и ранения получили 11 человек. Также отдельно отмечено, что "Коннектикут" не сталкивался с другой подводной лодкой.

Источник: Colonel Cassad



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