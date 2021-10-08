Мнение: Неизвестный подводный объект
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2 октября в Южнокитайском море американская АПЛ "Коннектикут" (тип "Seawolf") столкнулась с неизвестным подводным объектом.
По официальным заверениям американцев, лодка получила повреждения (но реакторный отсек не поврежден и утечек радиации нет) и возвращается на базу для ремонта. Различные травмы и ранения получили 11 человек. Также отдельно отмечено, что "Коннектикут" не сталкивался с другой подводной лодкой.
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Источник: Colonel Cassad
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