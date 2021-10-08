NASA запустит аппарат, который врежется в спутник астероида

Запуск DART начнется в 22.30 23 ноября по Тихоокеанскому времени (9.30 24 ноября по Киеву). В рамках миссии в космос отправят ракету Falcon 9 с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии.

DART станет первой демонстрацией техники кинетического удара, которая включает отправку одного или нескольких больших высокоскоростных космических кораблей на траекторию астероида в космосе, чтобы изменить его движение. NASA попытаются изменить траекторию двойного околоземного астероида Дидимос и его спутника, которые не представляют угрозы для Земли.

Как отмечается на странице миссии, космический корабль должен столкнуться со спутником астероида на скорости 6,6 км/с. Столкновение произойдет, когда Дидимос окажется на расстоянии 11 млн км от Земли – тогда его можно будет увидеть с помощью наземных телескопов.

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