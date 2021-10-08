Несовершеннолетним запретят пользоваться интернетом после 22:00

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08.10.2021, 9:11, Разное
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении пакет поправок в статью «О мерах по содействию психическому, нравственному, физическому и духовному развитию детей» ФЗ №124. Законопроект предусматривает введение в интернете комендантского часа с 22:00 до 6:00 для несовершеннолетних.

«Решение продиктовано заботой о здоровье детей. Все нормальные люди по ночам спят, а молодому организму особенно важно высыпаться. Пользоваться компьютерами и смартфонами по ночам означает подвергать риску своё зрение. Школьникам для учёбы Интернетом можно и днём успеть воспользоваться, скачать или распечатать всю нужную информацию, в конце концов», — отметила автор поправок Ирина Яровая.

«В нашу молодость мы прекрасно обходились без всяких интернетов и прочих гаджетов. По ночам часто всякими непристойностями занимаются, могут в казино или на другие неподобающие сайты заходить, или и вовсе, не дай Бог, начнут общаться с какими-нибудь американцами, у которых в это время день. Учитывая эффективность действующего в некоторых регионах комендантского часа в снижении преступности, считаем, что аналогичное ограничение в Интернете также снизит количество различного рода правонарушений», — прокомментировала поправки глава молодёжной комиссии Зинаида Матюхно.

Операторы мобильной связи уже начали ограничивать доступ в интернет абонентам моложе 18 лет в ночное время. Посещение сайтов в это время разрешается только в сопровождении родителей. Вскоре закрывать доступ начнут и сами сайты. Для их посещения граждане будут должны подтверждать свой возраст, проходя авторизацию через портал Госуслуги.

Поправки также обязывают всех россиян добровольно сообщать о любых замеченных нарушениях комендантского часа через приложение «Мой донос» или в ближайшую дежурную часть. При выявлении нарушений родителей (опекунов) могут оштрафовать, вызвать на комиссию по делам несовершеннолетних или лишить родительских прав.

Ранее школьникам запретили играть в компьютерные игры больше двух часов в неделю. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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