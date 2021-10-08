Первым зараженным COVID-19 на Шпицбергене стал российский моряк

Российский моряк с рыболовного судна стал первым пациентом на Шпицбергене, у которого выявили коронавирусную инфекцию, он отправлен на материк, сообщила контора губернатора архипелага.

«Зараженный российский моряк, которого доставили из района острова Медвежий в больницу Лонгьира (столица Шпицбергена), сдал положительный тест на коронавирус», – передает РИА Новости сообщение конторы.

Сообщается, что мужчину переправили на материк в клинику города Тромсе, а все, кто с ним контактировал, соблюдали меры безопасности, включая экипаж вертолета, доставившего пациента в больницу.

Как уточнила телекомпания NRK, случай с российским моряком стал первым заражением коронавирусом на архипелаге. При этом власти Шпицбергена получили сообщение о том, что на борту могут быть и другие моряки с симптомами коронавируса, однако все члены команды, которая провела в море четыре недели, чувствуют себя хорошо. Жители Шпицбергена были полностью вакцинированы в приоритетном порядке, уточнили в телекомпании.

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