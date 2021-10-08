Цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1200 долларов за 1 тыс. кубометров

Торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за 1 тыс. куб. м, следует из данных биржи.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 9.00 мск установилась на отметке 1224лдолларов за 1 тыс. куб. м, или 103 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). При этом по состоянию на 9.08 мск, цена скорректировалась до 1165 долларов за 1 тыс. куб. м, или 98 евро за МВт ч.

Напомним, что накануне торги закрылись на отметке 1158 долларов за 1 тыс. кубометров.

Ранее Газпром посочувствовал столкнувшимся с ценовым шоком на рынке газа странам.