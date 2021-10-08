 

Напавшему на полицейских предполагаемому убийце семьи под Воронежем предъявили обвинение

08.10.2021, 9:01, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСледователи предъявили обвинение Виктору Мирскому, задержанному по подозрению в убийстве семьи из трех человек и ранении полицейского в Воронежской области, он признал вину, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ», – цитирует ТАСС Петренко.

По ее словам, «в ходе допроса Мирской полностью признал вину, подробно сообщил следствию об обстоятельствах подготовки и совершения указанных преступлений, а также об их мотивах».

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве семьи и нападении на отдел полиции в Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

При этом накануне названный в прессе нападавшим на отдел полиции опровергал причастность к преступлению.

Личность настоящего напавшего на отдел полиции под Воронежем установили. Подозреваемым в подрыве отдела полиции в Воронежской области оказался житель села Волчанское Виктор Мирской.



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