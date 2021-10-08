 

ВАДА обеспокоилось внезапной отставкой трех членов набсовета РУСАДА

08.10.2021, 8:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВсемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обеспокоено изменениями в наблюдательном совете Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и проведет тщательную оценку ситуации.

В среду, 6 октября, состоялось собрание учредителей РУСАДА, на котором были избраны три новых члена наблюдательного совета: завкафедрой спортивной медицины и реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев и партнер, руководитель практики международных арбитражных и судебных споров в крупном адвокатского бюро Евгений Ращевский. Исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов заявил, что обновленный состав наблюдательного совета РУСАДА не является легитимным, так как не соответствует всемирному антидопинговому кодексу.

«ВАДА обеспокоено внезапной отставкой трех членов наблюдательного совета, включая его председателя. Мы поддерживаем связь с учредителями РУСАДА и запросили дополнительную информацию о трех новых членах, включая процесс их назначения, чтобы провести тщательную оценку ситуации», – передает РИА Новости сообщение ВАДА.

Напомним, в сентябре президент ВАДА Витольд Банька после встречи с главой министерства спорта РФ Олегом Матыциным заявил, что РУСАДА должно назначить нового гендиректора, независимого от властей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.07 / В сети показали фотографии смартфона Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition

03.05 / Экс-глава корпорации развития Дальнего Востока назначен замглавы Минприроды

05.10 / Ученые назвали самое безопасное место во время землетрясения

29.09 / Bloomberg: Макс Поляков вкладывает миллионы долларов в развитие украинской науки

25.01 / Минобр анонсировал возвращение вузов к очному обучению

21.07 / Глава Минэкологии Якутии: Мы не дадим огню приблизиться к населенным пунктам

04.03 / Hill – Москва не оставит без ответа новые антироссийские санкции администрации Байдена

11.09 / США призвали стороны конфликта в Афганистане к компромиссу

15.06 / Шмыгаль заявил, что “украинское экономическое чудо” не может состояться из-за олигархов

13.06 / “Сдерживали фашистов 242 дня”. Возле генконсульства РФ в Харькове в день России появился билборд с донецким аэропортом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика