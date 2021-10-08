ВАДА обеспокоилось внезапной отставкой трех членов набсовета РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обеспокоено изменениями в наблюдательном совете Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и проведет тщательную оценку ситуации.

В среду, 6 октября, состоялось собрание учредителей РУСАДА, на котором были избраны три новых члена наблюдательного совета: завкафедрой спортивной медицины и реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев и партнер, руководитель практики международных арбитражных и судебных споров в крупном адвокатского бюро Евгений Ращевский. Исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов заявил, что обновленный состав наблюдательного совета РУСАДА не является легитимным, так как не соответствует всемирному антидопинговому кодексу.

«ВАДА обеспокоено внезапной отставкой трех членов наблюдательного совета, включая его председателя. Мы поддерживаем связь с учредителями РУСАДА и запросили дополнительную информацию о трех новых членах, включая процесс их назначения, чтобы провести тщательную оценку ситуации», – передает РИА Новости сообщение ВАДА.

Напомним, в сентябре президент ВАДА Витольд Банька после встречи с главой министерства спорта РФ Олегом Матыциным заявил, что РУСАДА должно назначить нового гендиректора, независимого от властей.