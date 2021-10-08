Песни популярных исполнителей решили проверить на пропаганду терроризма в России

Лига безопасного Интернета направила обращения в МВД и Следственный комитет (СК) с призывом провести проверку песен девяти популярных у детей и подростков музыкантов: в организации считают, что в этой музыке содержится пропаганда терроризма, сообщила директор Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Мизулина заявила, что «в ходе изучения экспертами в социальных сетях страниц подростков, нападавших на учебные заведения, был составлен список музыкальных произведений, в которых содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений», передает ТАСС.

Произведения из представленного списка, по ее словам, слушали «все без исключения преступники, нападавшие на школы».

Мизулина добавила, что в Лиге безопасного Интернета считают необходимым ограничить их распространение в России. В то же время не уточняется, о каких именно песнях идет речь.

Ранее Мизулина заявила, что студент, устроивший стрельбу в университете в Перми, якобы является фанатом рэпера Моргенштерна. По ее мнению, исполнитель – это один из участников кампании по распространению в социальных сетях информации, «связанной с насилием и шок-контентом».

За рэпера вступился продюсер Иосиф Пригожин, заявив, что нельзя обвинять музыканта в растлении молодежи, поскольку он не пропагандирует, а культивирует какие-то вещи в своей деятельности.

В апреле против Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино – 2» и «Family». Свою вину артист не признал, отметив, что суду и экспертам «предстоит послушать очень много отличной музыки». В результате суд назначил рэперу штраф в размере 100 тыс. рублей, признав его виновным, однако артист обжаловал данное решение.