 

Житель Днепра уехал из города, оставив кастрюлю на плите, и попросил ее выключить пожарных – СМИ

08.10.2021, 8:27, Новости дня
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По информации издания, мужчина позвонил в Службу спасения “101” и сообщил, что, вероятно, оставил кастрюлю на включенной плите без присмотра. На место вызова прибыли пожарные. Информация подтвердилась, через окно было видно, что на плите включен газ, а сверху стоит кастрюля.

Заявителю перезвонили – он объяснил, что ему ночью пришлось срочно собраться и уехать. На момент звонка он уже подъезжал к Мариуполю и вернуться обратно не мог.

Он попросил спасателей, чтобы те залезли в окно и выключили плиту. Пожарные так и поступили. Мужчина претензий к спецслужбам не имел и подтвердил, что полностью несет ответственность за инцидент.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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