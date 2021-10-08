В РФ опубликовали видео пыток и изнасилований заключенных в саратовской тюремной больнице

На первом видео от 18 февраля 2020 года мужчина в черной одежде засовывает швабру, обмотанную красной пластиковой лентой, в задний проход заключенному, руки которого привязаны к койке, а ноги связаны и запрокинуты наверх. Второй мужчина в черном фиксирует жертву в неестественной позе, поддерживая ноги заключенного, третий закрывает ему рот.

На втором видео видно пятерых заключенных, которые стоят полностью обнаженные. Руками они держатся за гениталии друг друга. Мужчина за кадром говорит им: “Яйца соберите, нах…й”, а затем по очереди спрашивает у каждого фамилию и откуда они.

Также на сайте опубликовано несколько скриншотов из других видео. На одном из них видно лежащего на полу мужчину с перемотанными скотчем за спиной руками. На скриншоте указана дата – 10 апреля 2020 года. Этот ролик правозащитники предоставили изданию “Медиазона”, журналисты его не обнародовали из этических соображений, но пересказали. По их словам, ввтор видео встает ногой на лопатки заключенного, требует назвать имя и спрашивает: “Ты по жизни кто?”. Заключенный отвечает “Никто, бродяга”, а еще один голос за кадром говорит: “Петух”. Тогда первый мужчина давит заключенному ногой на голову и переспрашивает: “От какого вора ты бродяга?”.

На другом видео от 25 июня 2020 года, предоставленном журналистам, мужчина за кадром заставляет представиться заключенного, руки которого привязаны к койке, а поднятые наверх ноги – к ее изголовью. Оператор крупно снимает лицо жертвы, а веревки, которыми связаны ноги, держит второй мужчина. После этого человек с камерой начинает снимать заключенного сбоку, пока его в таком положении насилуют.

7 октября правозащитники рассказали о еще одном случае пыток от 26 сентября 2020 года. Заключенного избили, связали, а затем изнасиловали. По словам защитников, руководство больницы контролировало эту пытку и использовало данную запись для шантажа пострадавшего заключенного.

Источники Gulagu.net заявили, что всего в этом учреждении пыткам и унижениям было подвергнуто более 200 человек.

После первых сообщений о пытках и насилии в тюремной больницы Следственный комитет Саратовской области открыл четыре дела – два по статьям об изнасиловании, еще два – по статье о превышение должностных полномочий с применением насилия. Также следствие расследует еще три уголовных дела по четырем эпизодам изнасилования, совершенных в период с января 2020 года по май 2021 года на территории тюремной больницы в Саратовской области.

В тот же день начальника саратовской тюремной больницы Павла Гаценко уволили, сообщала пресс-служба ФСИН. Также должностей лишились заместитель начальника управления ФСИН по безопасности и оперативной работе Сергей Салов, начальник оперативного отдела Антон Бочков и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев.

Также ведомство сообщило, что в конце сентября “за серьезные просчеты в оперативно-служебной деятельности” были направлены документы на освобождение от занимаемой должности начальника УФСИН России по Саратовской области, полковника внутренней службы Алексея Федотова. По данным ведомства, документы отправили еще 22 сентября. Накануне о том, что Федотов подал рапорт об отставке, со ссылкой на источники сообщали саратовское издание “Взгляд-инфо” и “Интерфакс”.

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