 

Полиция Украины и ФБР разоблачили кол-центр, выманивший у иностранцев $7,5 млн

08.10.2021, 8:27, Новости дня
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Организовали схему и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждане Украины. 

Злоумышленники создали сайты, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов. С помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз. Сотрудники колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг – 15% от общей суммы прибыли.

После получения денег они блокировали аккаунты потерпевших, затем переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах.

Фото: mvs.gov.ua

По такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на $7,5 млн.

“Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Сотрудников тщательно подбирали, обязательным условием принятия на работу было владение иностранными языками”, – уточнили в МВД.

5 октября правоохранители провели 23 обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. Была пресечена деятельность двух колл-центров, изъята техника, накопители,  документы, банковские карты и деньги.

Полиция совместно с коллегами из ФБР устанавливают участников мошеннической схемы и  потерпевших. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.

Фото: mvs.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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