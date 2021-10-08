В Украине за сутки подтвердили более 16 тыс. больных COVID-19. Это рекорд с апреля

Согласно данным мониторинговой системы Совета нацбезопасности и обороны, это максимальное количество заболевших с 16 апреля, тогда подтвердили 17 479 случаев болезни. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.

Среди заболевших 7 октября – 1553 ребенка и 431 медик.

Умер за сутки 241 человек, выздоровело 4720 пациентов, госпитализировано 3526 заболевших.

7 октября в Украине сделали 106,7 тыс. тестирований на коронавирус, из которых 53 тыс. – методом ПЦР. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 514 005 случаев COVID-19, умер 58 081 человек, выздоровели 2 282 482 пациента.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

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