Депутат Рады заявил о “тотальном распаде” украинского парламента

Председатель Верховной Рады решением большинства депутатов был отправлен в отставку. За увольнение спикера проголосовали 284 парламентария. Нового председателя должны выбрать в пятницу, 8 октября.

Депутат Рады от партии “Батькивщина” Сергей Соболев в четверг на брифинге заявил, что начался “тотальный распад” украинского парламента. По его словам, многие депутаты понимают, что скоро будет старт новой избирательной кампании.

Стоит отметить, что почти все депутаты от “Батькивщины” поддержали отставку Разумкова. Лишь один из них проголосовал против увольнения спикера. Члены фракций “Оппозиционная платформа — За жизнь” и “Европейская солидарность” тоже не хотели, чтобы Дмитрий Александрович лишался должности председателя.

Кстати, сам Разумков считает, что скоро партии “Слуга народа” и “Батькивщина” сформируют коалицию. Такой вывод он сделал по результатам голосования за его отставку.

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