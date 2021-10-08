 

Бутлегеров задержали после гибели 14 человек в Оренбургской области

08.10.2021, 7:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСледователи задержали трех подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя, из-за которого погибли 14 человек, сообщили правительство Оренбургской области и СУ СК по региону.

«Установлена причастность к совершению преступления 29-летнего жителя города Орска, организовавшего нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере. Данный житель задержан следователями в порядке ст. 91 УПК РФ. Кроме того, произведены задержания 60-летнего жителя села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летней жительницы поселка Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области, осуществивших сбыт спиртосодержащей продукции потерпевшим. Возбуждены ходатайства об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС сообщение СК.

«На данный час известно о 22 пострадавших, 14 из которых умерли. Остальные находятся в стационарах. Факты отравлений метанолом зафиксированы в трех районах: Яненском, Домбаровском и Адамовском», – сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сообщения об отравлении нескольких жителей Домбарского и Ясненского районов поступили в ночь со среды на четверг. Следственные органы возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК («Производство и сбыт товаров, не отвечающие требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Напомним, пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что «в крови погибших от употребления суррогатов алкоголя обнаружен метанол», концентрация которого «в разы превысила смертельную для человека дозу».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.09 / Эксперт: Дебаты Байдена и Трампа показали главную проблему Америки

14.11 / IBU заявил, что не передавал в РУСАДА «грязные» биологические паспорта спортсменов

03.07 / Рекордное с февраля число новых заражений COVID-19 выявили в Португалии

24.09 / “Такую грудь нельзя прятать”, “Сисечки хорошие”, “Это что за ракеты?” Водонаева позировала топлес верхом на лошади

13.06 / Байден перепутал Сирию с Ливией в разговоре о России

06.11 / Президента Косово в Гааге взяли под стражу

24.04 / Кравчук счел невозможным обсуждать отношения Украины и России

05.07 / Экс-глава Зерновой госкорпорации: О серьезном риске полного дефолта по китайскому кредиту мы предупреждали правительство еще в 2014 году

01.07 / Вдова Виктора Проскурина хочет проститься с ним на сцене

30.06 / Во Львовской области мужчине выстрелили в лицо во время дорожного конфликта. Он выжил

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика