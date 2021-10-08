Бутлегеров задержали после гибели 14 человек в Оренбургской области

Следователи задержали трех подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя, из-за которого погибли 14 человек, сообщили правительство Оренбургской области и СУ СК по региону.

«Установлена причастность к совершению преступления 29-летнего жителя города Орска, организовавшего нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере. Данный житель задержан следователями в порядке ст. 91 УПК РФ. Кроме того, произведены задержания 60-летнего жителя села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летней жительницы поселка Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области, осуществивших сбыт спиртосодержащей продукции потерпевшим. Возбуждены ходатайства об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС сообщение СК.

«На данный час известно о 22 пострадавших, 14 из которых умерли. Остальные находятся в стационарах. Факты отравлений метанолом зафиксированы в трех районах: Яненском, Домбаровском и Адамовском», – сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сообщения об отравлении нескольких жителей Домбарского и Ясненского районов поступили в ночь со среды на четверг. Следственные органы возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК («Производство и сбыт товаров, не отвечающие требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Напомним, пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что «в крови погибших от употребления суррогатов алкоголя обнаружен метанол», концентрация которого «в разы превысила смертельную для человека дозу».