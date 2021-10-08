В Калифорнии официально запретили снимать презерватив во время секса без разрешения партнера

Калифорния стала первым американским штатом, законодательно запретившим снимать презерватив во время полового акта без разрешения партнера, сообщили СМИ.

Как передает агентство AP, в международной практике тайное удаление презерватива получило название «стелсинг». Новая мера включена в гражданский кодекс штата, который отныне определяет «стелсинг» как насильственные действия сексуального характера, передает РИА Новости. Его жертвы смогут обращаться в суд и требовать от нарушителей возмещения ущерба.

«Этот закон стал первым этого рода в нашей стране, но я призываю другие штаты последовать примеру Калифорнии и четко определить, что «стелсинг» не только аморален, но и противозаконен», – сообщила демократ, депутат законодательной ассамблеи Калифорнии Кристина Гарсия, выступившая автором законодательной инициативы.

Эксперты в области законодательства предупреждают о туманных перспективах рассмотрения дел о «стелсинге» в судах штата, так как сложно доказать умышленный характер действий нарушителей.

В четверг законопроект вступил в силу после подписания документа губернатором штата Гэвином Ньюсомом. Он одобрил еще одну инициативу Гарсии, приравнивающую изнасилование супруги к насилию над посторонней женщиной.

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