 

В Калифорнии официально запретили снимать презерватив во время секса без разрешения партнера

08.10.2021, 7:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКалифорния стала первым американским штатом, законодательно запретившим снимать презерватив во время полового акта без разрешения партнера, сообщили СМИ.

Как передает агентство AP, в международной практике тайное удаление презерватива получило название «стелсинг». Новая мера включена в гражданский кодекс штата, который отныне определяет «стелсинг» как насильственные действия сексуального характера, передает РИА Новости. Его жертвы смогут обращаться в суд и требовать от нарушителей возмещения ущерба.

«Этот закон стал первым этого рода в нашей стране, но я призываю другие штаты последовать примеру Калифорнии и четко определить, что «стелсинг» не только аморален, но и противозаконен», – сообщила демократ, депутат законодательной ассамблеи Калифорнии Кристина Гарсия, выступившая автором законодательной инициативы.

Эксперты в области законодательства предупреждают о туманных перспективах рассмотрения дел о «стелсинге» в судах штата, так как сложно доказать умышленный характер действий нарушителей.

В четверг законопроект вступил в силу после подписания документа губернатором штата Гэвином Ньюсомом. Он одобрил еще одну инициативу Гарсии, приравнивающую изнасилование супруги к насилию над посторонней женщиной.

Ранее школьников в Калифорнии заставили изучать историю достижений геев.



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