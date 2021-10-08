В Калифорнии официально запретили снимать презерватив во время секса без разрешения партнера
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Калифорния стала первым американским штатом, законодательно запретившим снимать презерватив во время полового акта без разрешения партнера, сообщили СМИ.
Как передает агентство AP, в международной практике тайное удаление презерватива получило название «стелсинг». Новая мера включена в гражданский кодекс штата, который отныне определяет «стелсинг» как насильственные действия сексуального характера, передает РИА Новости. Его жертвы смогут обращаться в суд и требовать от нарушителей возмещения ущерба.
«Этот закон стал первым этого рода в нашей стране, но я призываю другие штаты последовать примеру Калифорнии и четко определить, что «стелсинг» не только аморален, но и противозаконен», – сообщила демократ, депутат законодательной ассамблеи Калифорнии Кристина Гарсия, выступившая автором законодательной инициативы.
Эксперты в области законодательства предупреждают о туманных перспективах рассмотрения дел о «стелсинге» в судах штата, так как сложно доказать умышленный характер действий нарушителей.
В четверг законопроект вступил в силу после подписания документа губернатором штата Гэвином Ньюсомом. Он одобрил еще одну инициативу Гарсии, приравнивающую изнасилование супруги к насилию над посторонней женщиной.
Ранее школьников в Калифорнии заставили изучать историю достижений геев.
Смотреть комментарии → Комментариев нет