 

С 10 октября Харьков переведут в “оранжевую” зону. Список ограничений

08.10.2021, 7:34, Новости дня
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С воскресенья в Харькове вводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия. В частности, запрещается:

прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях культуры с наполненностью более 50% мест;
пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано воздержаться от проведения всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий. Руководителям субъектов хозяйствования советуют обеспечить вакцинацию персонала или регулярное тестирование на COVID-19.

По словам замглавы мэра Харькова Андрея Руденко, это не окончательный список ограничений. Ожидается, что он будет дополнен в ближайшее время Госкомиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

“Харьков будет находиться в “оранжевой” зоне до 18 октября, и если произойдут какие-то изменения с уровнем заболеваемости, то цвет зоны может быть пересмотрен. В дополнение к уже озвученным ограничениям хочу отметить, что в общественном транспорте количество пассажиров ограничивается количеством мест для сидения и обязательны маски, в торгово-развлекательных центрах, точках общественного питания – тоже масочный режим. Спортзалы работают на 50% от заполняемости. Школы работают в обычном режиме, так как у нас привито более 80% педагогических работников”, – сообщил Руденко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 57,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,3 млн человек.

За минувшие сутки в стране подтвердили 15 125 новых случаев коронавирусной инфекции, наибольше – в Харьковской области (1168).

Согласно индикаторным показателям Минздрава, 12 регионов Украины соответствуют “оранжевому” уровню эпидемической опасности. Среди них – Харьковская область. Так, в регионе три дня превышен уровень (60 случаев на 100 тыс. населения) госпитализаций (72,2, 76,6 и 81,8), а также 6 октября была превышена загруженность коек с кислородом (67,4%).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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