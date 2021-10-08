 

Нардепа Полякова обнаружили мертвым – Разумков

08.10.2021, 7:34, Новости дня
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“Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным!” – написал он.

Никаких других подробностей случившегося депутат не предоставил.

Контекст:

Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове в многодетной семье. Имеет двух братьев и сестру. Проходил срочную службу во Внутренних войсках МВД Украины (город Одесса), где занимался охраной подвижного состава при этапировании заключенных. В 2010 году зарегистрировал торговую марку “Підрахуй” – магазин, специализирующийся на продаже напольных покрытий.

Он возглавлял общественную организацию “Украинский центр противодействия преступности и коррупции”, был участником Черниговского молодежного городского совета.

Народным депутатом стал в 2019 году. Выдвигался партией “Слуга народа” в 206 избирательном округе. В парламенте был беспартийным, находился в депутатской группе “За майбутнє”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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