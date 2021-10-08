3-летний ребенок: Там лежит женщина, она мертва

Очень странная история произошла в конце июля 2021 года в округе Мадера, штат Калифорния (США).

Как сообщает MSN.com, однажды Джейк Горба, его жена Виктория и трое их малолетних детей решили отдохнуть на природе, а также покататься по местным лугам на квадроцикле.

Они выехали из своего городка Корсеголд и отправились в сторону горы Шутай (Shuteye Peak). Самым младшим в семье был 3-летний Кейден и он начал вести себя странно еще когда семья лишь начала подъезжать к горе и остановилась, чтобы позавтракать.

Мальчик сидел возле окна и вдруг начал что-то говорить, смотря в окно и указывая на пустой луг рядом с семейным автомобилем.

А потом он заговорил со своими родителями и сказал им, что на лугу лицом вниз лежит женщина, ноги которой “подняты вверх”. По словам ребенка, женщина не могла говорить и не могла двигаться и нуждалась в помощи.

“Он прямо сказал нам “Мама, она мертва, ей нужна наша помощь”, и у меня от этого мурашки побежали по коже. Я подумала, “Боже мой””, – рассказывает Виктория, мать мальчика.

“Он сказал нам “Да, там на лугу женщина в черной рубашке, ей нужна наша помощь, но она мертва, и она лежит лицом вниз с поднятыми ногами, и она не может говорить со мной, но она там, нам нужно помочь ей”.

Джейк и Виктория далее осмотрели поле вокруг автомобиля, но никого там не увидели.

“Он все время повторял: “Поверь мне, поверь мне, мама” и я сказала, что верю тебе, ты знаешь, что я верю тебе на 100%”, – рассказывает Виктория.

Семья Горба была так напугана тем, чем так категорично поделился с ними трехлетний ребенок, что они решили закончить свой выходной пораньше и отправиться назад домой. Затем они написали об этом странном происшествии в Facebook.

“Мы разместили это в Facebook, чтобы узнать, знает ли кто-нибудь что-нибудь об этом районе, и нам сообщили, что в радиусе 5 миль от того места, где мы были, без вести пропала женщина, подходящая под описание, которое нам дал Кейден”, – сказала Виктория.

Женщина по имени Сандра Хьюз пропала без вести в этом районе в июне 2020 года. По словам Виктории, ее маленький сын достаточно подробно и правильно описал ее волосы и одежду.

“Он был очень непреклонен в том, что мы должны помочь ей, и описал ее вплоть до ее синих волос, он сказал “у нее черная рубашка, синие джинсы, а еще, мама, у нее синие волосы”, это точное ее описание, когда она пропала без вести”.

Виктория говорит, что Кайден также смог опознать эту женщину, которую видел на лугу, когда ему показали ее фотографии. Он узнал ее на 3 из 4 показанных ему фото.

Помощник шерифа округа Мадера Крис Уильямс увидел это сообщение в Facebook и связался с семьей Горба для дальнейшего расследования.

“Капрал, ведущий ее дело, на самом деле обратился к нам через Facebook и сказал: “Эй, нам нужно больше информации, и мы хотим привести вас, ребята, туда и посмотреть, можете ли вы указать нам это место”.

На следующий день два заместителя шерифа округа Мадера вернулись на луг с Джейком Горба и его сыном Кейденом, чтобы провести расследование. Однако, увы, они не нашли там новых доказательств и дело о пропаже Сары Хьюз остается открытым.

“Если она могла быть призраком, ищущим помощи, я надеюсь, что Кейден мог бы хотя бы немного помочь ей и, возможно, помочь ее семье найти ее, потому что, по-видимому, прошло много времени с тех пор, как она пропала”, – говорит Виктория.