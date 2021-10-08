 

«Зона мгновенной смерти» возникнет в результате извержения Йеллоустона

08.10.2021, 7:27, Разное
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Ученые рассказали, что произойдет в результате извержения супервулкана Йеллоустон.

По их расчетам, вокруг чудовищного взрыва возникнет «зона мгновенной смерти». Геолог Кристиан Шори прокомментировал данные расчеты.

Эксперт утверждает, что в результате извержения супервулкана произойдет огромный выброс пепла, который закроет собой солнечный свет над большей частью США.

«Зона мгновенной смерти» возникнет в результате извержения ЙеллоустонаВзрывная волна, пепел и прочие вещества, выброшенные при извержении, образует «зону мгновенной смерти». По данным американской Геологической службы, йеллоустонский вулкан находится на 21 позиции в списке угроз для граждан страны.

Ученые уверены, что в настоящее время нет никаких признаков, говорящих о скором извержении этого вулканического «монстра». Если же извержение произойдет, то его характер будет геотермальным, а не вулканическим.

Последнее извержение Йеллоустона произошло 640 тысяч лет назад. Вулкан за время своего существования несколько раз извергал расплавленную породу. По расчетам геологов, он слишком древний, чтобы очередное возможное извержение имело серьезные последствия. Несмотря на это, ученые продолжают неустанно вести наблюдение за притихшим гигантом.



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