Огромный НЛО скользящий над поверхностью Луны

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08.10.2021, 7:25, Разное
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Неопознанный летающий объект (НЛО) был запечатлен цифровой камерой очевидцем во время наблюдения за Луной. Загадочный объект перемещался очень быстро и отбрасывал тень на Луну.

Огромный НЛО скользящий над поверхностью ЛуныВидео с черным объектом над поверхностью Луны было получено сербкой Драганой М Реджич 23 августа с применением мощной камеры. Уфологи считают, что это НЛО, управляемый разумными существами. Видеоролик был опубликован на YouTube каналом Hidden Underbelly 2.0.

Многие пользователи обратили внимание на то, что черный НЛО отбрасывает тень на поверхность естественного спутника Земли. Многих также впечатлила скорость перемещения объекта, который буквально за мгновения пересекает лунный диск.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что это НЛО, управляемый представителями внеземных цивилизаций. Однако есть те, кто считает, что этот объект – крупный астероид, который столь удачно возник в момент наблюдения за Луной. Было бы неплохо, считают читатели, если бы ученые подключились к обсуждению и подтвердили вероятность появления крупного небесного тела в этот момент и в этом месте, так как у них все проходящие рядом с Землей астероиды должны быть учтены.



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