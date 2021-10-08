Джон Ди – агент 007 и «Книга мертвых»

Мало кто знает, что настоящий агент 007 жил в шестнадцатом веке и у него действительно была огромная сеть осведомителей. Только работала она не на благо английской короны, а на карман своего создателя.

Реальная подпись этого человека в наше время стало псевдонимом выдуманного агента британской разведки – 007. На самом деле этими цифрами заканчивал свои послания к королеве Елизавете первый её тайный советник, астролог и маг Джон Ди. Два нуля означали – «только для твоих очей», а семёрка – «преданный тебе».

Тайные знания, полученные из древней рукописи

Джон Ди был не только гениальным учёным, но и человеком, увлекающимся мистицизмом. У него было «волшебное зеркало» из вулканического стекла, с которым он объехал половину Европы. Простолюдины, придворные и даже монархи верили, что это настоящий магический кристалл, который позволяет заглядывать в будущее.

И не просто верили – они отдавали любые деньги, чтобы духи объяснили им, как дальше жить. Духи были не против, и с завидным постоянством рассказывали о грядущих событиях.

Джона Ди стали приглашать ко двору именитых, а затем и коронованных особ Европы. Елизавета I называла его «Моё всевидящее око» и часто просила предсказать будущее. Однако, в то время Джон Ди был просто одним из сотен шарлатанов, которые кормились при дворах европейских монархов.

Его имя никогда бы не вошло в историю, если бы не таинственная рукопись, которую он купил вместе с десятком ветхих книг у арабского торговца. Вся покупка обошлась в 50 шиллингов. Но это оказалось самым выгодным вложением в жизни Джона Ди.

Разбирая книги, он нашёл несколько листов папируса, которые раз и навсегда изменили его судьбу. Листы содержали текст, написанный на неизвестном языке. Для того, чтобы расшифровать текст, Ди закрылся в своей лаборатории.

Через месяц он вышел из неё другим человеком. На свет появился новый Джон Ди – блистательный мошенник, которому никто не мог отказать. Что за способ управления людьми открылся бывшему уличному астрологу? И почему он всю жизнь искал недостающие части загадочного манускрипта?

Скандальный гороскоп для королевы

Самым рискованным предприятием Джона Ди был персональный гороскоп для английской королевы Марии Тюдор, которую современники прозвали «Кровавая Мэри». Маг готовил свои предсказания почти три месяца. За это время он хорошо изучил и двор, и привычки самой королевы, и все дворцовые сплетни.

Возможно поэтому его гороскоп вызвал настоящий скандал. Ди утверждал – Мария Тюдор умрёт бездетной, а трон займёт принцесса Елизавета, сестра королевы. Недолго думая Мария Кровавая заточила звездочёта и юную принцессу в Тауэр, где несчастные провели без малого два года. Но пророчество сбылось – ребёнка королева так и не родила, и скончалась от тяжкой болезни в 42 года.

Серый кардинал

Новая королева Елизавета по сути развязала руки своему преданному астрологу. Именно с её молчаливого согласия мистификации Джона Ди приобрели поистине имперский размах.

Григорий Микулин, русский посол при дворе Елизаветы, писал в своих докладах царю, что при первой встрече Джон Ди произвёл на него странное впечатление. Пронзительный взгляд, мягкие гипнотические движения и уверенный громкий голос.

Когда Ди был рядом с королевой, иностранные послы не сразу понимали, кто из них глава государства. Тайный советник обладал фантастическим обаянием, против которого никто не мог устоять.

В дневниках Джона Ди сохранились описания сеансов с потусторонними сущностями. Дух якобы диктовал Джону букву за буквой в обратном порядке. Так получались предсказания. Для их перевода астролог придумал особый язык, который назвал енохианским.

Мало кто знает, что все важные решения Елизавета принимала только после посещения лаборатории Джона Ди. Вся история Великобритании шестнадцатого века продиктована духами обсидианового зеркала.

Масштабные завоевания, колониальный строй, строительство нового флота и даже кратковременный разрыв дипломатических отношений с Россией – всё это не более чем последствия спиритических сеансов.

После смерти Елизаветы Джон Ди оказался не у дел. Новому монарху его услуги не требовались, тот жаждал сам править своей страной. Со временем о старом астрологе забыли, и он умер в полном одиночестве.

Книга мёртвых

Совсем недавно эта книга считалась выдумкой американского фантаста Хагуэрда Лавкрафта, который в 1923 году опубликовал выдержки из так называемой Книги мёртвых. Но в 1975 году в Британской библиотеке был обнаружен уникальный документ – предисловие к Книге мёртвых или Некрономикону, написанному ещё в шестнадцатом веке.

Предисловие к манускрипту составил тайный советник Елизаветы I Джон Ди. После того, как он перевёл на английский язык Некрономикон, он получил особые сокровенные знания. В своём дневнике Джон Ди писал, что этот манускрипт он искал почти 20 лет.

В предисловии к переводу Книги мёртвых он пишет: «Книга притягивает к себе множество демонов. И я убедительно советую просить их удалиться и отсылать всякий раз, когда вы будете переворачивать новую страницу. Иначе вы можете оказаться одержимыми ими, что несомненно означало бы безумие и смерть».

В первой части Некрономикона описаны странствия древнего арабского учёного Абдулы Аль Хазреда. В 619 году нашей эры он вышел из Самарканда в сторону Бухары. Затем через пустыню Каракумы направился к древней Басре. Он побывал в Вавилоне, и через 13 лет после начала путешествия остановился в Дамаске.

Здесь, как полагают историки, Аль Хазред и написал первые главы самой загадочной книги в истории человечества. Он рассказывает, что нашёл в пустыне святилище с манускриптами на древнем языке. Аль Хазред был уверен – ему открылась библиотека неизвестной цивилизации, которая управляла Ближним Востоком ещё до возникновения Арабского Халифата.

Абдула Аль Хазред писал, что во время своего путешествия он встречался с чёрными магами и сам научился призывать потусторонних существ. Вторая часть его книги описывает магические ритуалы, которые могут открыть дверь между мирами.

Джон Ди смог расшифровать манускрипт Аль Хазреда. Возможно, именно эти знания и сделали его баловнем судьбы и любимым астрологом королевы.