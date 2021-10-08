Скандалы: «Новые люди» — старые связи

У представителей новых парламентариев обнаружились контакты с «нашистами», авторитетами и правительственными фондами

Впервые за 18 лет в Госдуме будет пять партий — «Новые люди» получили 13 мандатов. Большинство из них не имеют большого политического бэкграунда, поэтому малоизвестны для широкой аудитории. Daily Storm изучил, кто помогал новой партии на пути в парламент и с кем могут быть связаны новоиспеченные депутаты.

Мы выяснили, что в пиар-кампании «Новых людей» могли участвовать бывшие «топы» прокремлевского движения «Наши» и агентство, работавшее на президентских выборах 2012 года с Михаилом Прохоровым. А муж одного из депутатов может быть связан с дальневосточным криминалом. Также нам удалось выявить подозрительную закупку, связанную с правительственными фондами и людьми из партии.

Авторитеты из Приморья

Лето 2002 года, Владивосток. Виктор Алексеенков, крупный и авторитетный приморский предприниматель, вместе с 11-летним сыном и двумя охранниками подъехал к своему офису в центре города. Как только группа из четырех человек подошла к двери здания, раздался взрыв. Ударная волна выбила стекла практически во всей пятиэтажке. Однако всем четверым удалось выжить: бизнесмен получил тяжелые ранения брюшной полости и спины, а его охраннику шрапнель попала в затылок. Сын Алексеенкова и второй телохранитель отделались легкими ранениями. Следствие рассматривало разные версии, в том числе банальную — бандитскую разборку.

В приморских СМИ неоднократно упоминалось, что в криминальных кругах Приморья Виктор Алексеенков известен под кличкой Алексей. Продолжительное время он возглавлял краевую федерацию дзюдо, а бизнес вел со своим младшим братом. По мнению правоохранительных органов, их группировка входила в тройку мощнейших в Приморье.

В конце нулевых годов с Алексеем мог тесно взаимодействовать депутат приморского заксобрания от «Единой России» Игорь Чемерис. Он приходится мужем депутату Госдумы от «Новых людей» Розе Чемерис.

С 2004-го по 2011 год Игорь Чемерис работал депутатом Владивостокской думы, был председателем бюджетного комитета. До этого занимался бизнесом и несколько лет проработал и.о. начальника службы безопасности приморского автосервиса.

В 2009 году, уже будучи депутатом, Чемерис стал президентом Ассоциации игорного бизнеса приморского края (АИБПК). В этой должности он проработал плоть до ликвидации АИБПК в 2017 году. Примечательно, что один из соучредителей ассоциации — фирма «Лас-Вегас», совладельцем которой является Виктор Алексеенков. Еще один соорганизатор АИБПК — фирма «Сплит», совладельцем которой был Евгений Романов — тезка другого приморского авторитета.

Евгения Романова арестовали в апреле 2012 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и в браконьерской охоте. В конечном итоге Романов был осужден только за браконьерство, а дело о мошенничестве развалилось в суде.

В том же 2012 году прошел обыск в служебном кабинете и у самого Игоря Чемериса, в рамках расследуемого уголовного дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр, писало РИА Новости. Игорь Чемерис проигнорировал запрос Daily Storm с просьбой прокомментировать свои взаимоотношения с Виктором Алексеенковым.

Роза Чемерис — потомственный депутат Госдумы. Ее отец в конце 90-х заседал в Госдуме от партии «Яблоко», а мать до недавнего времени была депутатом от «Единой России». Весной 2021 года Роза Чемерис участвовала в праймериз «Единой России», но уже в мае сняла свою кандидатуру и перешла к «Новым людям». Ее называют светской львицей, а сама Чемерис считает себя серым кардиналом в политике Приморья.

Примечательно, что с игорным бизнесом также связан подмосковный бизнесмен Амир Хамитов, еще один депутат от «Новых людей», прошедший в Госдуму. До недавнего времени он был совладельцем финтех-компании «Мобильная карта», запустившей проект «Единый ЦУПИС», представляющий собой центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов.

«Наши» люди

Новая партия в сентябре 2021 года выиграла первую же в своей истории парламентскую кампанию и провела в Госдуму 13 депутатов. В триумфе «Новым людям» отчасти помогла успешная пиар-кампания, запущенная еще в 2020 году. Daily Storm выяснил, что в ней могли участвовать дети лидера партии Алексея Нечаева и люди, связанные с молодежным прокремлевским движением «Наши».

Часть пиарщиков для «Новых людей» помогла привлечь дочь лидера партии — Дарья Нечаева, рассказывает Daily Storm источник из ее окружения. Одним из таких пиарщиков мог быть Алексей Филонов, добавил собеседник издания.

В нулевые он был комиссаром в движении «Наши», которое курировала администрация президента. Будучи «нашистом», Филонов даже получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Активизм он совмещал с работой в правительстве Краснодарского края, где с 2007-го по 2008 год занимал кресло министра по молодежной политике. Когда Кремль решил радикально реформировать молодежные движения, Филонов занялся пиаром и маркетингом.

В 2010 году он стал соучредителем рекламного агентства «Легенда» (закрылось в 2016 году, еще один его соучредитель — Дарья Нечаева). Позднее Филонов принял участие в другом проекте — «Школе великих книг». Эту программу основал Василий Якеменко, экс-глава Росмолодежи, бессменный лидер и идеолог движения «Наши».

«Интеллектуальное сообщество, которое изучает и обсуждает великие идеи, для того чтобы изменять свою жизнь», — так описывается этот проект на самом сайте «Школы».

«Школа великих книг» — интеллектуальный дискуссионный клуб, в котором группа учеников совместно изучает книги из определенного списка. Схема работы «Школы» устроена по принципу сетевого маркетинга. Сначала учащиеся изучают книги из перечня «первого года», в который, в частности, входят «Одиссея» Гомера, «Игры, в которые играют люди…» Эрика Берна и «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза. Затем ученики могут перейти на следующую ступень — стать «волшебными помощниками» и набрать уже свою группу «школьников». При этом новички должны отчислять долю прибыли за занятия вышестоящим членам группы, закончившим изучение списка книг «второго года». И далее по нарастающей.

Некоторое время Алексей Филонов мог быть вторым человеком в «Школе великих книг» после Василия Якеменко, если судить по отзывам бывших учеников на анонимных форумах. В проекте Филонов работал под псевдонимом Алексей Пропп, выяснил Daily Storm, сопоставив никнейм и аватар его профиля в Telegram с профилем Алексея Проппа на сайте Medium. В описании указано, что Пропп действительно вел набор в группы «Школы великих книг». Такой выбор псевдонима — дань памяти советскому филологу и фольклористу Владимиру Проппу, чья работа «Морфология волшебной сказки» представлена в перечне книг «первого года».

Сейчас проект «Школа великих книг» входит в образовательную программу Алексея Нечаева «Капитаны России», работающую на базе РЭУ имени Плеханова. Но это далеко не все, что связывает Филонова с основателем Faberlic. По словам собеседника Daily Storm из окружения Нечаева, бывший комиссар «Наших» не первый год сотрудничает с лидером «Новых людей» как негласный пиар-консультант.

Нечаев познакомился с Филоновым до 2010 года, когда было основано медиаагентство «Легенда», соучредителями которого выступали Дарья Нечаева и Алексей Филонов. По словам Антона Коробкова-Землянского, основателя агентства, Нечаев инвестировал в «Легенду», и именно Филонов познакомил Коробкова-Землянского с бизнесменом.

Алексей Филонов отказался разговаривать с Daily Storm — повесил трубку и не отвечал на последующие звонки. Мы также направили запрос Алексею Нечаеву по поводу участия Дарьи Нечаевой и Алексея Филонова в партийной деятельности, но к моменту публикации не получили ответа.

В предвыборной кампании «Новых людей» активно участвовал и сын Алексея Нечаева Антоний. Как писал «Коммерсантъ», когда партия зарегистрировала в Белгороде свое отделение, тот приезжал в город для встреч с несколькими предпринимателями, чтобы уговорить одного из них «стать лицом партии» на выборах в облдуму.

Антоний Нечаев, как и его сестра, связан с пиар-сферой — ранее он был руководителем рекламной фирмы «Май Эмпайр». Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, оба агентства, «Май Эмпайр» и «Легенда», были зарегистрированы по адресу, совпадающему с адресом компании Алексея Нечаева, — АО «Фаберлик».

Примечательно, что еще одним совладельцем «Легенды» была Мария Дрокова — бывший федеральный комиссар и спикер прокремлевского молодежного движения «Наши». Дрокова — главная героиня датского документального фильма «Поцелуй Путина», посвященного ее жизненному пути. Сейчас она далека от политики — переехала в США и основала свой венчурный фонд.

«Мой первый бизнес»

Отличительной чертой предвыборной рекламной кампании «Новых людей» стали разнообразные федеральные и региональные проекты в 2020-2021 годах. Помимо политического ток-шоу «Дебаты кандидаты», можно выделить два крупных проекта: юмористический конкурс «Большая П» и социальный конкурс «Марафон идей». Организатором двух последних является фирма «Гардарика», следует из документов «Положение о конкурсе» и «Согласие на обработку персональных данных» на сайтах проектов.

«Гардарика» входит в список юрлиц — жертвователей партии «Новые люди», состоящий из двух фирм. Вторая компания в списке — АО «Фаберлик». Мы выяснили, что еще в 2018 году «Гардарика» участвовала в странной закупке, разыгранной правительственным фондом.

Участники проекта «Большая П» снимали короткие скетчи или мультипликационные ролики о том, какой не должна быть власть. Собирательный образ главного героя таких роликов: ленивый, коррумпированный депутат, живущий в роскошной вилле и нарушающий всевозможные российские законы. В свою очередь участники всероссийского конкурса «Марафон идей» выдвигали предложения по изменению жизни в своем регионе, а лучшие идеи, по задумке, вошли бы в программу партии «Новые люди». Приз автору лучшей идеи — 300 тысяч рублей.

В конце 2018 года Фонд содействия инновациям объявил тендер на организацию и проведение комплекса мероприятий в рамках Всероссийского молодежного конкурса «Мой первый бизнес». За тендер боролись «Гардарика» и РЭУ им. Плеханова. В итоге контракт на 81 миллион рублей был заключен с «Гардарикой». Примечательно, что оба участника закупки связаны между собой.

«Гардарика» зарегистрирована в том же здании, где расположен офис компании Faberlic и фонд Алексея Нечаева «Капитаны». Учредитель «Гардарики» — Алексей Золототрубов, он же — первый гендиректор фонда «Капитаны». Напомним, что образовательная программа «Капитанов» проводится совместно с РЭУ имени Плеханова.

На момент розыгрыша тендера владельцем и руководителем «Гардарики» являлся Дмитрий Артамонов. Как минимум с начала 2019 года он работает преподавателем физической культуры на факультете «Капитаны» РЭУ имени Плеханова. В 2021 году Дмитрий Артамонов стал кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Новые люди».

На сайте самого Фонда содействия инновациям указано: «Мой первый бизнес» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». «Гардарика» заключила с Фондом 81-миллионный контракт, напрямую связанный именно с конкурсом «Мой первый бизнес». А Алексей Нечаев в свою очередь хорошо знаком с одним из тогдашних «топов» в АНО «Россия — страна возможностей», которое курирует замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

До января 2021 года в должности заместителя гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» работал Владислав Даванков — руководитель исполкома партии «Новые люди» и бывший вице-президент Faberlic. Даванков вошел в список из 13 парламентариев от «Новых людей», которые будут в Госдуме.

«Здесь действительно видна аффилированность, — комментирует этот кейс для Daily Storm Илья Шуманов, генеральный директор Transparency International (признана некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента). — Правда, труднодоказуемая аффилированность с юридической точки зрения. Является ли это нарушением российских законов? Нет. Но эта история — тревожная ласточка, связанная с «Новыми людьми», Нечаевым и его доверенными лицами. Обобщая: состоялись подозрительные торги, в которых участвовали организации, аффилированные через сложную систему. Это вызывает вопросы».

Daily Storm направил запросы в Фонд содействия инновациям, Алексею Нечаеву и Владиславу Даванкову, но к моменту публикации ответа не получил.

Прохоров 2.0

Предвыборная кампания «Новых людей» по праву считается одной из самых ярких за последние годы. Например, за несколько недель до начала голосования «Новые люди» провели предвыборный съезд-перформанс, по словам источников «Коммерсанта», поставленный театральным режиссером Константином Богомоловым.

Также активно «Новые люди» продвигали свой бренд и в социальных сетях. Собеседники Daily Storm, работающие на рынке Telegram-каналов, признаются, что «борьбу за Telegram» в этом политическом сезоне выиграли «Новые люди». Daily Storm выяснил, что одним из акторов продвижения партии в мессенджере могло быть пиар-агентство, близкое к администрации президента. В 2012 году оно работало над имиджем кандидата в президенты бизнесмена Михаила Прохорова.

«Партия власти, конечно, не в счет, — уточняет один из собеседников тезис о «победе» партии в Telegram. — Она-то уже давно подмяла под себя Telegram. Но «Новые люди» смогли выстроить свою работу так, чтобы всегда быть в повестке».

Стратегию «Новых людей» по покорению мессенджера можно разделить на два этапа, объясняет менеджер сетки Telegram-каналов: сначала они работали на повышение федеральной узнаваемости бренда, а за несколько месяцев до начала выборов провели точечную серию публикаций в региональных Telegram-сетках.

«Они [«Новые люди»] зашли в Telegram очень мощно, сразу начали «размещаться» в так называемой федеральной сетке каналов, — рассказывает Daily Storm владелец одной из Telegram-сеток. — В эту сетку входят все крупные каналы, например «Незыгарь», «Бойлерная», «Политджойстик». Проще говоря, каналы, которые попадают в мониторинг администрации президента».

Ближе к самим выборам «Новые люди» начали активную кампанию в региональном Telegram-сегменте: источник Daily Storm выделяет активность в сетках, связанных с Кемеровской, Архангельской и Томской областями, а также с Дальним Востоком, где «главным лицом» партии была приморский политик Роза Чемерис.

Собеседник издания приводит в пример сетки крупных дальневосточных каналов DFO.INFO и «Недебри». Мы изучили контент каналов и убедились, что посты, посвященные партии или самой Чемерис, начиная с середины 2021 года, имеют положительный окрас.

Команда политолога и политконсультанта Евгения Минченко сыграла важную роль в продвижении партии в региональном Telegram, рассказывает менеджер одной из Telegram-сеток. Минченко в течение одного месяца работал в качестве основного пиар-технолога «Новых людей», а затем стал внешним консультантом партии. «Медуза» (признана СМИ, выполняющим функции иностранного агента), ссылаясь на собственные источники писала, что Нечаеву рекомендовали Минченко «друзья и члены семьи, а конкретно — жена».

«Минченко сам по себе — владелец крупной региональной Telegram-сетки, — объясняет источник Daily Storm. — Например, его компания [«Минченко консалтинг»] владеет каналом «16 негритят» и его более мелкими ответвлениями — там еще более десятка каналов».

По словам источника Daily Storm, близкого к администрации президента, в качестве агентства-оператора «между АП, «Новыми людьми» и подрядчиками», распределяющего деньги на таргетинг и посты в Telegram, выступило коммуникационное агентство Agency One.

Во время предвыборной президентской кампании 2012 года Agency One занималось позиционированием бизнесмена Михаила Прохорова в соцсетях. Прохоров, как и Алексей Нечаев, был главой правоцентристской партии «Правое дело».

До 2013 года агентством руководил Алексей Гореславский — в прошлом главред Lenta.ru, а до 2020 года — заместитель начальника управления администрации президента по общественным проектам. Сейчас одним из совладельцев Agency One продолжает оставаться Александр Кабаков, до конца 2018 года — вице-президент Mail.ru Group.

В том же 2018 году, накануне президентских выборов, в соцсети «ВКонтакте» (дочерняя компания Mail.ru Group) появился набор стикеров Election Girl — с изображениями девушек, которые призывают пойти голосовать, писал The Bell. Подобными спецпроектами занимался как раз Александр Кабаков.

«Ролики, стикеры, группы во «ВКонтакте» — Кабаков занимается всем, что касается Путина», — писал The Bell со ссылкой на свои источники.

Кабинет Кабакова в компании в шутку называли филиалом администрации президента. В частности, один из собеседников интернет-издания приводит в пример старый спецпроект Кабакова — сообщество выпускников из 400 тысяч человек, в котором сначала делали виртуальные школьные альбомы, затем показали специально записанное обращение Путина, а позднее использовали как площадку для вопросов во время общения Путина с участниками детского лагеря «Сириус», опекаемого президентом.

Гендиректор Agency One Илья Филин подтвердил Daily Storm, что они консультировали партию «Новые люди», но уточнил, что только «в первой части кампании, когда были региональные выборы». Филин не стал комментировать информацию о том, что Agency One могло участвовать в распределении средств на рекламу партии.

Даниил Беловодьев