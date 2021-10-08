Эксперт Панина: Зеленский ведет Украину к энергетическому коллапсу

Накануне депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин рассказал, что два года назад Владимир Зеленский отказался от соглашения на поставку газа из России на Украину по низкой цене, потому что эта договоренность с российским руководством была достигнута Виктором Медведчуком. По мнению парламентария, экономика Незалежной могла бы развиваться, если бы глава государства не отверг выгодное предложение.

Елена Панина согласна с украинским депутатом. Она считает, что граждане были бы гораздо обеспеченнее благодаря такому соглашению. Однако, как она заметила, президентские амбиции Владимира Зеленского стали причиной того, что Украина оказалась на грани энергетического коллапса.

По словам доктора экономических наук, официальной идеологией украинского истеблишмента была и остается русофобия. Власть не заботится о населении Незалежной, которое вынуждено платить за российский газ, перекупаемый в Европе. Панина уверена: благодаря прямому сотрудничеству с Россией, в частотности, с “Газпромом” прекратится зависимость украинцев от европейского газового рынка.

Напомним, ранее британцы осудили предложение главы “Нафтогаза Украины” Юрия Витренко по прекращению роста цен на энергоресурсы. Представитель Киева призвал ввести санкции против “Северного потока – 2”.