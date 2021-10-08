“Это будет очень чувствительно”: в МИД Польши рассказали о пятом пакете санкций против режима Лукашенко

Поскольку миграционная ситуация на белорусско-польской границе не меняется, Евросоюз планирует ввести пятый пакет санкций против режима Александра Лукашенко. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач в эфире польской радиостанции Wnet.

Дипломат напомнил, что недавно Вашингтон ввел дополнительные экономические санкции против Минска. Они должны вступить в силу в конце 2021 года.

По словам Пшидача, на режим Лукашенко будет оказываться дипломатическое давление. В стороне не останутся и международные организации. Все это “будет очень чувствительно” для Минска, считает замглавы польского МИД.

Ранее стало известно о том, что в Европарламенте хотят отправить Лукашенко под трибунал. Накануне там одобрили проект резолюции о ситуации в Белоруссии. Как заявил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, данный документ определит дальнейшее развитие отношений ЕС и демократических сил республики.

Напомним, ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов, которые состоялись в августе прошлого года. Согласно официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, а его главного соперника Светлану Тихановскую якобы поддержали лишь 10% избирателей. Несогласные с результатами голосования устроили акции протеста. Президент Белоруссии уверен, что за беспорядками в стране стоит Запад, в частности, страны Балтии.