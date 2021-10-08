Пожар произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе

На Амурском газоперерабатывающем заводе у города Свободный произошел хлопок газа с последующим возгоранием, сообщили в объединенном центре ГПЗ.

В центре подтвердили «наличие внештатной ситуации». Указывается, что «на второй технологической линии произошла разгерметизация одной из установок с возгоранием», был «хлопок газа». Никто не пострадал, сработала система пожаротушения, возгорание ликвидировано, передает ТАСС.

На кадрах, опубликованных каналом «Звезда», видно, как в небо поднимается огромный столб огня.