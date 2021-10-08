 

Бензин в США подорожал до рекордного за семь лет уровня

08.10.2021, 6:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРозничная цена на бензин в США достигла самого высокого с октября 2014 года уровня, сообщили в Американской автомобильной ассоциации.

Указывается, что с понедельника «средняя цена за галлон (3,8 л) обычного бензина» выросла до 3,24 доллара, поднявшись на четыре цента. Бензин так не дорожал с октября 2014 года. Как пояснили в ассоциации, основная причина подорожания – «высокие цены на нефть-сырец, больше 70 долларов за баррель», хотя роль сыграло и «небольшое повышение внутреннего спроса». В США ожидают, что цена останется повышенной до конца осени, передает РИА «Новости».

Напомним, США обещали бороться с повышением цен на нефтепродукты, но РФ и страны ОПЕК отвергли их просьбу увеличить добычу нефти. В последний раз цены на бензин в США поднимались до уровня 2014 года весной из-за хакерской атаки на компанию Colonial Pipeline.



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