Бывшие воры поделились своими лайфхаками, как они понимают, что грабить будут именно вашу квартиру и как этого избежать

Ранее эти граждане жили за то, что смогли украсть из наших домов.

Теперь они покончили с прошлым и сегодня готовы раскрыть все секреты, которые позволяют минимизировать риски быть ограбленными.

Бывшие грабители рассказали о своих секретах. Первое правило защиты против злоумышленника – наружное освещение, которое отобьет желание проникать в дом.

«Я всегда обходил стороной дома, которые были хорошо освещены», – говорит один из грабителей.

Кроме этого, не стоит забывать о правильной настройке такой потенциальной защиты.

Наружное освещение лучше включать на всю ночь. Темный двор может привлечь вора, так как внутри может никого не оказаться.

Любые затемненные зоны во дворе – отличный инструмент для злоумышленника, который может незаметно добраться до окна или двери.

Еще одна рекомендация заключается в том, чтобы завести собаку. Это может быть бойцовская порода, маленький чихуа-хуа или пекинес.

Любой питомец, обнаружив незнакомцев, поднимет лай, соответственно, он отпугнет домушника, ведь драться со зверем и его владельцем никто не хочет.

Третий совет – отправляясь в командировку или в отпуск, не рассказывайте об этом всем знакомым и соседям. Постройтесь сделать это незаметно. Не нужно бегать по двору с багажом. Если за домом наблюдают, такое поведение владельца – сигнал для вора о том, что скоро территория будет свободна.

Перед тем как уехать из города на несколько дней, активируйте наружное наблюдение, извлеките газеты из почтового ящика.