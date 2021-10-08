В Совфеде заявили о невозможности проведения встречи Путина и Зеленского

Возможные переговоры президентов России и Украины обсуждаются уже долгое время. В Москве и Киеве неоднократно высказываются о будущей встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако никто не может сказать, когда именно она состоится.

Недавно возможность проведения такой беседы оценил Владимир Джабаров. Он считает, что встреча лидеров двух стран нереальна, поскольку Киев продолжает нападать на Москву. Мол, для того, чтобы эти переговоры состоялись, отношения России и Украины должны быть ровными.

Также член Совфеда отметил: Кремль неоднократно давал понять, что обсуждать тему Крыма российская сторона не будет ни с кем и никогда. Джабаров понимает, что если Зеленский на встрече с Путиным не будет говорить о принадлежности полуострова, то националисты “живьем съедят” украинского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснял, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского до сих пор не состоялась, потому что Киев не выполняет Минские соглашения. Вместе с тем представитель Кремля отмечал: российский лидер всегда выражал готовность к переговорам с украинским коллегой.