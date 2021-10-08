 

День памяти Сергия Радонежского: традиции и приметы 8 октября

08.10.2021, 6:16, Разное
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ИСТОРИЯ

Сергия Радонежского называют “игуменом земли Русской”. Его ученики основали около 40 монастырей. Преподобный появился на свет в семье бояр. Согласно преданию, он с детства изучал книги и делал добро повсеместно.

После смерти родителей Сергий Радонежский вместе с братом стали жить в глухом лесу. Там они возвели себе келью и храм. Брат отправился служить в московский монастырь, а 24-летний Варфоломей взял имя Сергий и стал монахом. Вскоре Сергий стал притягивать к себе людей и стал жить в окружении единомышленников.

При жизни Сергий Радонежский творил чудеса. Он воскресил маленького мальчика. Отец умершего мальчика уже отчаялся, но вскоре обрел вновь своего сына.

Перед Куликовской битвой Сергий Радонежский благословил князя Донского и дал ему в помощь монахов Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

ЖИТИЕ

В житии преподобного говорится о видении, которое однажды явилось ему. Сергию Радонескому пришла во сне Богородица вместе с апостолами Петром и Иоанном Богословом. Богородица дала слово покровительствовать Троице-Сергиеву монастырю.

Православные верующие в этот церковный праздник 8 октября молятся Сергию Радонежскому в трудных жизненных ситуациях и просят помощи. Он исцеляет болезни, усмиряет гордыню и защищает детей от духовного разложения.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 8 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

  • В этот церковный праздник 8 октября 2021 года нельзя ругаться, ссориться со своими родственниками.
  • нельзя осуждать кого-то и злословить. Хотя Православная церковь рекомендует не делать это и в остальные дни круглый год.
  • Также в церковный праздник 8 октября нельзя гадать и заниматься оккультизмом, а также нельзя верить приметам.
  • не рекомендуется употреблять в пищу картофельные блюда.
  • нельзя грустить. В церковный праздник 8 октября принято быть в хорошем расположении духа.


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