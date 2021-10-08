Корреспондент – депутаты отправили в отставку спикера Рады за «политическое лукавство»

Украинские депутаты проголосовали за отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Как пишет «Корреспондент», по словам Александра Корниенко, главы партии «Слуга народа», по инициативе которой состоялось голосование, на текущий момент партия «не имеет доверия» к Разумкову, который прибегает к «политическому лукавству».



Reuters

Верховная рада поддержала инициативу фракции «Слуга народа» об отзыве с должности спикера парламента Дмитрия Разумкова. Как пишет «Корреспондент», за проголосовали 284 украинских депутата.

Решение отозвать Разумкова объяснил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Политический опыт играет в разные стороны: иногда помогает работать, а иногда увеличивает разные проявления, которые можно назвать политическим лукавством», — пояснил он идею об отставке Разумкова.

Корниенко подчеркнул, что на текущий момент «Слуга народа» «не имеет доверия» к нему.

«Дмитрий Александрович отступил от общих принципов и больше не является членом нашей партии и не может представлять нашу команду на такой высокой должности. У партии и избирателей есть множество вопросов к работе председателя парламента. Большинство из них риторические, но, я уверен, Дмитрий Александрович, что вы в своей манере, вам присущей филигранно по форме, но не факт, что наполнено по содержанию, будете на них отвечать», — заявил он.

Также с трибуны выступил сам Разумков. Он напомнил обещания команды президента Владимира Зеленского и «Слуги народа», которые шли на выборы с «хорошими искренними принципами, которым поверили люди. Не за должностями и за деньгами, а изменить страну к лучшему».

«Это была слепая вера, что у нас всё получится. Потому что мы новые, честные, правильные, справедливые, другие. Потому что мы — не такие, как они. К сожалению, сегодня в этом зале я вижу уже другие глаза. Они сильно изменились. Всё это время я пытался сделать, чтобы хотя бы часть этих обещаний стала реальностью. Если мы вернёмся к принципам, то принцип демократии, к которому мы шли, стал принципом власти большинства, принцип верховенства права и закона изменился на политическую целесообразность, принцип права на собственную позицию и свободу слова изменил принцип «кто не с нами, тот против нас», принцип «закон один для всех» стал принципом «друзьям — всё, врагам — закон». А принцип, «офшоры для власти — позор» стал принципом «ничего страшного». Мои принципы не изменились, мои ценности такие же, которые и были», — заявил Разумков..