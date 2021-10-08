 

Экс-советник Трампа по России – Facebook для США опаснее Путина

08.10.2021, 6:04, Новости дня
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Facebook представляет для американской демократии угрозу даже большую, чем РФ и Владимир Путин, сказала в интервью CNN бывший главный советник Трампа по РФ Фиона Хилл. По её словам, РФ распространяет в соцсетях фальшивую информацию, однако делает это она, руководствуясь особенностями и алгоритмами этих конкретных платформ.

Я бы хотела спросить следующее: последние несколько дней мы наблюдали за делом разоблачительницы Facebook, а также узнали о роли этой соцсети, притом что многие из этих откровений подтвердили то, что мы и так уже знали. Что больше угрожает американской демократии — РФ и Путин или же Facebook?

ФИОНА ХИЛЛ, бывший главный советник президента Трампа по России: Боюсь, что всё же Facebook. Чем занимается РФ и Путин: российские разведслужбы заводят на Facebook фальшивые профили. Тем же они, по правде говоря, занимаются и в Twitter. Они же развесили фейковые видео по всему YouTube. Подозреваю, что на очень многих платформах они действовали по одному и тому же шаблону. На них они выдают себя за американцев, а также выкачивают оттуда информацию для своих целей.

Знаете, мы концентрировались на Cambridge Analytica, однако заниматься нам приходилось и тем, что делало российское Агентство интернет-исследований в Санкт-Петербурге. Они получают те же самые данные, они пользуются теми же алгоритмами, которые разработал Facebook. И, разумеется, разоблачительница этой соцсети говорила об опасности алгоритмов, а не только об информации, которая там есть.

И им удавалось оказывать влияние на американцев, однако чем они занимаются — так это перепрофилируют информацию, которую сами американцы выкладывают на Facebook. Так что они используют эту платформу для своих целей.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 октября 2021 года.



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