 

В Татарстане вводят QR-коды для посещения общественных мест

08.10.2021, 6:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Татарстане с 11 октября из-за эпидемиологической ситуации для посещения ресторанов и торговых центров будет необходим QR-код, информирует пресс-служба президента республики.

«Посещение объектов общественного питания, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. м, будет возможно только при предъявлении действующих QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание», – приводит сообщение ТАСС.

Также с 11 октября будет введен режим обязательной изоляции для лиц старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 или не переболели в течение последних шести месяцев. Работодателей обязали перевести таких работников на дистанционный формат работы.

Театры и кинотеатры, цирки, концертные залы смогут работать при заполняемости не более 50% и не более 500 человек. Аналогичные ограничения коснутся спортивных и физкультурных, зрелищно-развлекательных, культурных мероприятий.

«Работа гостиниц, в том числе хостелов, должна будет проводиться при условии обеспечения заполняемости не более 50% номерного фонда», – отмечает пресс-служба.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии планов введения федеральных мер по коронавирусу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.12 / Ели и сосны в Киеве обрабатывают раствором с неприятным запахом, чтобы предотвратить рубку новогодних деревьев – КГГА

11.02 / Украинских госслужащих будут обучать в Польше

07.09 / Россия усилила подразделения санконтроля в пунктах пропуска на границе

04.03 / Возбуждено дело против подозреваемого в подготовке теракта жителя Калининградской области

18.07 / Ученым удалось раскрыть механизм заражения человечества опасным паразитом

20.07 / Советник Обамы – Трамп и Нетаньяху сделают всё, чтобы окончательно похоронить сделку с Ираном

13.02 / Туристка упала в ущелье в Пермском крае

29.08 / Новый Volkswagen Tayron X пользуется ажиотажным спросом

31.08 / Доступ к видеонаблюдению за выборами будет возможен более чем через 50 тыс. аккаунтов

30.10 / Мужчину, который за рулем Land Rover сбил насмерть двух пешеходов в Киеве, задержали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика