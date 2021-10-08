В Татарстане вводят QR-коды для посещения общественных мест

В Татарстане с 11 октября из-за эпидемиологической ситуации для посещения ресторанов и торговых центров будет необходим QR-код, информирует пресс-служба президента республики.

«Посещение объектов общественного питания, оказание услуг в спортивных центрах, плавательных бассейнах, фитнес-центрах, аквапарках, вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. м, будет возможно только при предъявлении действующих QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание», – приводит сообщение ТАСС.

Также с 11 октября будет введен режим обязательной изоляции для лиц старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 или не переболели в течение последних шести месяцев. Работодателей обязали перевести таких работников на дистанционный формат работы.

Театры и кинотеатры, цирки, концертные залы смогут работать при заполняемости не более 50% и не более 500 человек. Аналогичные ограничения коснутся спортивных и физкультурных, зрелищно-развлекательных, культурных мероприятий.

«Работа гостиниц, в том числе хостелов, должна будет проводиться при условии обеспечения заполняемости не более 50% номерного фонда», – отмечает пресс-служба.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии планов введения федеральных мер по коронавирусу.