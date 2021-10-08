Названы победители премии IT Stars имени Георгия Генса

Награждение победителей премии IT Stars имени Георгия Генса за самые смелые и инновационные идеи в реализации ИT-проектов, разработку и создание технологий и ИT-продуктов прошла в Москве.

В 2021 году (это второй год проекта) оргкомитет премии получил 214 заявок от претендентов, что превышает количество поданных в прошлом году заявок более, чем вдвое. Также по сравнению с 2020 годом были добавлены две новые номинации.

«Уровень проектов и команд очень вырос: это видно даже в рамках года. И дальше с каждым годом будет круче и круче, ведь сейчас такое время, когда все очень быстро меняется, и ИТ являются драйвером этих изменений», – отметил президент ГК «Ланит» Филипп Генс, передает РИА «Новости».

По его словам, организаторы ежегодно будут обновлять список номинаций в зависимости от требований времени, хотя ключевые из них сохранятся.

«Уникальность премии в том, что проект-победитель получает две награды – для заказчика и для исполнителя. Роль исполнителя в создании сложных решений очень ценна, и было бы справедливо ее подсветить», – сообщил Генс.

В этом году лауреатов определяли в семи номинациях: «Инновационное ИТ-решение/продукт», «Инновационный проект в бизнесе», «Инновационный проект в госсекторе», «Инновационный проект социальной направленности», «Умные решения в регионах России», «Инновационный проект в здравоохранении» и «Цифровая трансформация».

В номинации «Инновационное решение/ИТ-продукт» лауреатом стала команда X5 Retail Group (заказчик и разработчик в одном лице), которая представила инновационный сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания.

В номинации «Инновационный проект в бизнес-секторе» победил проект «Подсчет пассажиров на общественном транспорте». Его исполнитель – ComBox Technology, заказчик – «Третий парк».

Проект «Единая информационная система в сфере закупок. Электронное актирование», выполненный «Ланит», признан лучшим в номинации «Инновационный проект в госсекторе». «Было сложно представить, что мы можем в системе госзакупок вырасти до ГИС (государственной информационной системы) через которую проходит по сути 30% ВВП страны – госконтракты на 30 триллионов рублей», – отметила Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства.

В номинации «Инновационный проект в здравоохранении» победил проект компании «ФтизисБиоМед», представляющий собой сервис автоматизированного анализа с искусственным интеллектом цифровых флюорограмм и рентгеновских снимков.

В номинации «Инновационный проект социальной направленности» первым стал проект «Внедрение бесконтактной системы мониторинга состояния водителя «Антисон».

Проект «Мобильный цифровой помощник: Я – школьник» был признан лучшим в номинации «Умные решения в регионах России».

В номинации «Цифровая трансформация» победил проект «Нефтеконтроль-Газпром нефть» от компании «Автоматика-Сервис», выполненный по заказу «Газпром нефти». Система обеспечивает контроль качества нефтепродуктов от скважины до бензобака.

Победители премии IT Stars 2021 получили статуэтки с фрагментами работ Сальвадора Дали, Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Андрея Ланского и других известных художников из изданий livre d’artiste из собрания Георгия Генса. Эти особенные награды создал дизайнер и ювелир Николай Ежкин. Рисунки на статуэтках не повторяются. Такой подход отражает основную идею премии – лауреаты получают награду за уникальные инновационные проекты и разработки.

Финалистов премии определял экспертный совет, в него вошли 35 представителей интеграторов, вендоров, а также специалисты компаний, ставших лауреатами премии в 2020 году. Это позволило повысить объективность и открытость процедуры оценки.

Эксперты оценили проекты и продукты, представленные на премию, по таким критериям, как инновационность, масштаб, актуальность решаемой проблемы, значимость для ИT-отрасли, экономический или социальный эффект от внедрения.

Одним из партнеров церемонии вручения премии в этом году стала компания HPE Russia – официальный поставщик продукции Hewlett Packard Enterprise в России. Как отметил генеральный директор HPE Russia Александр Щербина, который входит в Комитет по присуждению премии, процедура выбора лауреатов устроена таким образом, чтобы исключить предвзятые мнения и любое внешнее влияние на принятие решений.

«Это не отраслевая премия, это не поощрение от вендора или системного интегратора любимому заказчику или партнеру. Это – выбор сообщества профессионалов. Технология имеет ценность не сама по себе, а только тогда, когда она изменяет качество жизни и труда людей, принося пользу обществу. Это тот принцип, вокруг которого строится работа премии IT Stars», – отметил Щербина.

Премия, учрежденная группой компаний «Ланит» в 2020 году, присуждается за самые смелые и инновационные идеи в реализации ИT-проектов, разработку и создание технологий и ИT-продуктов. Она носит имя Георгия Генса, который стоял у истоков развития информационных технологий в России, много сделал для становления информационного общества в нашей стране.

В этом году у премии IT Stars имени Георгия Генса появился новый партнер – инновационный центр «Сколково», его резиденты подали более 70 заявок.

География премии охватила более 30 регионов: Амурскую, Белгородскую, Владимирскую, Вологодскую, Ивановскую, Иркутскую, Калининградскую, Кировскую, Курскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую, Новосибирскую, Свердловскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тюменскую и Ярославскую области; Краснодарский, Красноярский, Пермский, Ставропольский края; Удмуртскую республику, Адыгею и Татарстан, ХМАО, ЯНАО.