 

Байден продлил режим санкций США против Турции

08.10.2021, 6:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРежим санкций, введенные США против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии, продлевается на год, информирует Белый дом.

Президент США Джо Байден принял решение «продлить на один год чрезвычайное положение, объявленное указом 13894» в 2019 году, когда страну возглавлял Дональд Трамп. Байден считает, что действия Турции «подрывают кампанию по борьбе» против террористической организации «Исламское государство», «ставят под угрозу гражданских», а также «угрожают подорвать мир, безопасность и стабильность в регионе». При этом турецкая операция, по мнению американского президента, «представляет собой <…> чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», передает ТАСС.

В октябре 2019 года Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента США, подписал указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии. Через несколько дней он отменил действие санкций, но оставил за собой право восстановить соответствующие меры.



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