NTD – землетрясение в Пакистане унесло жизни не менее 20 человек

В результате землетрясения в Пакистане погибли не менее 20 человек, более 200 получили телесные повреждения. Как передаёт NTD, обрушилось более сотни глиняных домов, много построек повреждено, включая правительственные здания. Сотни людей остались без крова.

Оно началось, когда все спали. Землетрясение в Пакистане унесло не менее 20 жизней. По словам спасателей, погибли в основном женщины и дети. Более 200 человек получили телесные повреждения.

Землетрясение произошло в провинции Белуджистан. Эпицентр залегал на глубине 20 километров примерно в 100 километрах восточнее провинциальной столицы Кветты.

В больнице города Харнай собрались толпы людей — пострадавшие и их родственники. Врачи не успевают оказывать помощь.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Около трёх часов ночи произошло сильное землетрясение магнитудой 5,9. В Харнае погибли примерно 13 человек, ещё сотни пострадали.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Серьёзно пострадавшие — в больнице и ждут скорых, чтобы их отвезли в Кветту.

Более сотни глиняных домов обрушилось. Много построек повреждено, включая правительственные здания. Сотни людей остались без крова.

Дата выхода в эфир 07 октября 2021 года.