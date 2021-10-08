CNN – Тайвань, Гонконг, права человека — в Цюрихе КНР и США обсудили «традиционные острые вопросы» и договорились о виртуальном саммите

И Китай, и США характеризовали прошедшие в Швейцарии переговоры как «продуктивные» и «обстоятельные». Пекин призвал Вашингтон не вмешиваться в его внутренние дела, а Америка напомнила о важности «ответственного соперничества». Как полагает CNN, это уже «шаг вперёд» по сравнению с прошлой высокопоставленной встречей двух сторон на Аляске, в ходе которой китайцы и американцы стали критиковать друг друга «прямо на глазах у международной прессы».

Президент США Джо Байден и его китайский коллега Си Цзиньпин должны будут до конца года провести виртуальную встречу. По словам высокопоставленных американских чиновников, детали предстоящего мероприятия будут обговорены в ближайшие дни. С тех пор как Байден занял пост президента, лидеры уже дважды беседовали по телефону.

Высокопоставленные дипломаты обеих стран договорились о встрече в ходе шестичасовых переговоров в Швейцарии. США выразили обеспокоенность относительно Тайваня, Гонконга и нарушений прав человека, а Китай потребовал, чтобы Америка прекратила вмешиваться в его внутренние дела.

Соглашение о проведении виртуальной встречи между лидерами США и КНР было достигнуто спустя несколько дней после появления рекордного числа китайских военных самолётов вблизи воздушного пространства Тайваня. Во время встречи с представителями французских властей в Париже госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Китай прекратить военную активность в районе острова.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Эта активность дестабилизирует ситуацию, повышает риск просчётов и может подорвать мир и стабильность в регионе. Поэтому мы настоятельно призываем Пекин прекратить оказывать военное, дипломатическое и экономическое давление и принуждение, направленные на Тайвань.

С нами на связи в прямом эфире из Гонконга корреспондент CNN Айван Уотсон. Он расскажет подробнее о последних новостях к этому часу.

Итак, виртуальный саммит в лучшем случае звучит как более помпезная версия телефонной беседы. Предположу, что в ходе этой виртуальной встречи они постараются разобраться с тайваньским вопросом. Но пока не могли бы вы суммировать всё происходящее и сказать нам, ведёт ли себя Китай непредсказуемо, чтобы произвести впечатление на внутреннюю аудиторию, или он действительно рассчитывает захватить Тайвань в ближайшем будущем?

АЙВАН УОТСОН, старший международный корреспондент CNN: Я постараюсь, но стремления Китая не полностью ясны. За последние дни мы слышали не особо много заявлений верхушки руководства КНР касательно Тайваня. В материковом Китае в это время были длинные праздничные выходные.

Но если говорить о последней встрече, Джон, то обе стороны уже выступили со своими комментариями. И по заявлениям и Пекина, и Вашингтона складывается впечатление, что эта встреча была, как они утверждают, «продуктивной», «открытой», «честной», «обстоятельной». И США, и китайское правительство дают схожую характеристику состоявшимся переговорам.

И это — большой шаг вперёд, потому что ещё с последних где-то полутора лет администрации Трампа в отношениях между Вашингтоном и Пекином царит ощутимая напряжённость. И в последний раз, когда встречались те же высокопоставленные дипломаты — это было на Аляске в марте, на тех переговорах присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и его китайский коллега, — всё мероприятие в какой-то мере обратилось в хаос. Обе делегации, по сути, начали спорить друг с другом и критиковать друг друга прямо на глазах у международной прессы.

В Цюрихе встреча проходила за закрытыми дверями. Как заявил сотрудник американской администрации, она продлилась шесть часов. И как вы уже отметили, стороны обсудили традиционные острые вопросы — и не только Тайвань и, как предполагается, полёты китайских военных самолётов, которых в последнее время стало меньше. Во вторник, к примеру, сообщалось о появлении в опознавательной зоне тайваньской ПВО лишь одного самолёта. Также стороны затронули проблемы нарушения прав человека, Гонконг, Синьцзян, Южно-Китайское море.

Судя по приведённым СМИ цитатам, китайский дипломат Ян Цзечи (глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам. — ИноТВ) призвал США соблюдать территориальную целостность КНР и её интересы в сфере национальной безопасности, а также прекратить вмешиваться во внутренние дела страны. Американская сторона призвала к «ответственному соперничеству» — это выражение уже стало лозунгом администрации Байдена. В целом это признание, что две крупнейшие экономики мира сейчас соперничают друг с другом.

Пекин и представитель Китая не хотят использовать термин «соперничество». Но я думаю, он как раз отражает то, что мы сейчас наблюдаем в двусторонних отношениях между КНР и США. И нам лишь остаётся наблюдать дальше, чтобы узнать, смогут ли правительства продолжать свой диалог. Джон?

Диалог — это хорошо. Спасибо вам, Айван. С нами на связи в прямом эфире из Гонконга был Айван Уотсон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 06 октября 2021 года.