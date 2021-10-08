Эксперт назвал вероятные шаги РФ для защиты «Северного потока – 2»

Россия привлечет корабли Балтийского флота для защиты газопровода «Северный поток – 2», если появятся угрозы по отношению к нему, считает доктор военных наук Константин Сивков.

«Мы будем предпринимать определенные меры исследовательского характера для контроля состояния этой трубы. То есть там будут проходить исследовательские корабли. И мы будем следить за этим делом», – сказал Сивков РИА «Новости».

Эксперт предполагает, что «будут недоброжелатели, которые постараются вывести эту трубу из строя».

«Если возникнут угрозы этой трубе, то мы будем принимать меры по ее защите», – отметил эксперт, по его мнению, тогда для этого могут привлечь корабли Балтийского флота.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что НАТО опасается увеличения российского военного присутствия по маршруту газопровода «Северный поток – 2», что создает «головную боль» для всех стран вокруг.