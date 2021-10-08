Жертвами отравления алкоголем в Оренбургской области стали 11 человек

Число жертв отравления суррогатным алкоголем выросло до 11 человек, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.

Власти региона сообщили, что «известно о 15 пострадавших, из которых 11 умерли», еще двое «находятся в стационаре, и медики делают все возможное, чтобы спасти их жизни». Кроме того, двое пострадавших «сейчас дома под наблюдением медиков», их «состояния оценивается как среднетяжелое». Указывается, что «в крови погибших от употребления суррогатов алкоголя обнаружен метанол», концентрация которого «в разы превысила смертельную для человека дозу», передает РИА «Новости».

Напомним, открыты уголовные дела по статье «Производство и сбыт товаров, не отвечающие требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».