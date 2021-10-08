Власти Астраханской области сообщили о нехватке воды в регионе

На нижней Волге сложилась катастрофическая гидрологическая обстановка, информирует управление пресс-службы губернатора Астраханской области.

По итогам заседания рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада при Росводресурсах сообщается, что «в зоне риска полного прекращения водоснабжения находится 13 населенных пунктов», передает РИА «Новости».

Зампред регионального правительства Михаил Богомолов сообщил, что в связи с недостаточным сбросом воды из Куйбышевского и Волгоградского водохранилищ оказалось ограничено водоснабжение части населенных пунктов в нескольких районах области. Кроме того, работа четырех паромных переправ ограничена из-за обмеления, а свыше 4,5 тыс. рыбаков «не смогли выйти на промысел». Сообщается, что вымораживание воды может привести к заморным явлениям.

Богомолов призвал «рассматривать проблему по социальному аспекту», затрагивающему около 60 тыс. жителей региона. Он сообщил, что «уровень воды в створе Астрахани упал более чем на 60 см», местами «показатель еще выше».

На заседании межведомственной комиссии уровень пропуска воды решено сохранить – 4700 кубометров в секунду.

Глава областной Службы природопользования и охраны окружающей среды Сергей Смирнов отметил, что проблема незаполняемости водохранилищ – общая. Он заявил, что необходима «расчистка водотоков», которые почему-то «не были включены в федеральную программу». Подается заявка на проектирование работ в 2022 году и «на расчистку в 2023–2024 годах». Кроме того, поможет «строительство гидротехнических сооружений», запланированы «мероприятия на ближайшие три года».