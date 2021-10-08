Кризис всему свиной

Британия может столкнуться с социально-экономическим коллапсом из-за проблем на скотобойнях: фермеры в знак протеста уничтожают животных. Премьер Джонсон хранит спокойствие.

«Не дай Брекситу уничтожить нас, Борис», «Мы занимаемся фермерством, чтобы кормить народ, а не свалки» — акция протеста свиноводов в Манчестере, 4 октября. Фото: Stefan Rousseau / PA Images via Getty Images

Мало было десятидневной бензопаники и пустых полок супермаркетов, а на пороге — новая беда, настоящая. Из-за постковидной и постбрекситной нехватки рабочих рук скотобойни не справляются с переработкой в привычном режиме, и на фермах скопилось 120 000 (по другим оценкам — до 150 000) «лишних» свиней. Не найдя понимания у правительства, свиноводы начали первую в истории страны выбраковку здоровых животных, забив для начала около 600 голов.

Но масштабы убоя вырастут, как только будет налажена логистика. Свиноводы угрожают увольнением, если их заставят принять участие в «выбраковке». Для этого есть специальные люди, которых тоже не хватает. Временные визы, согласие на выдачу которых было с боем вырвано у правительства для работников птицеводческого и транспортного секторов (всего 10 500 виз до марта будущего года) для ликвидации нехватки рук в этих отраслях, на переработчиков свинины не рассчитаны. Правительство пока на уступки свиноводам не идет. А премьер-министр Борис Джонсон и вовсе отреагировал в интервью «Радио Таймс» с присущим ему смешком, утверждая, что животным смерти не избежать в любом случае: «В нашей стране их едят очень часто — у вас же наверняка есть сэндвич с беконом».

Бизнес-сообщество Великобритании предупреждало правительство о грядущих проблемах, связанных с острым дефицитом водителей-перевозчиков. Еще в начале лета промышленники встретились с министрами, чтобы обсудить «разрывы» в цепочке поставок товаров. Промышленники предложили список мер (введение временных виз для найма иностранных водителей грузовиков; устранение очередей на экзаменах по вождению в условиях пандемии; продление рабочего дня водителей…), но, по информации «Файнэншл Таймс», им ответили, что правительство не будет этим заниматься, дабы «не сеять панику».

Кризис разразился в конце сентября. После десяти дней многочасовых очередей у бензоколонок и нон-стоп репортажей прессы «с места событий», правительство, наконец, согласилось со всем списком предлагаемых мер. За руль сели даже военнослужащие. В несколько дней паника улеглась.

Но проблема недостатка водителей большегрузов и распада внутренних цепочек поставок товаров далека от разрешения. Перебои с поставками продуктов в супермаркетах появились еще в марте и стали привычными. Магазины сокращают ассортимент, а ритейлеры уверенно обещают к празднику рождественский дефицит.

Массовый забой свиней, драматические сцены на бензозаправках — только вершина айсберга.

Менее заметно, как пишет газета «Таймс», что в Великобритании сегодня существует более миллиона вакансий — самое большое число за всю историю наблюдений.

Работников ищут и ждут в самых разных отраслях: от ухода за больными (не хватает до 170 тысяч человек) до строительства (около 100 тысяч) и от финансов до сбора фруктов. Нехватка рабочей силы вынудила фермеров, выращивающих индеек, сократить производство, и теперь, чтобы «спасти Рождество», супермаркеты и рестораны импортируют тысячи индеек из Франции и Польши.

Объявление о вакансиях на двери кафе в Манчестере. Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Возможно, ситуация несколько улучшится с окончанием выплаты государственных пособий — так называемых «ковидных зарплат». Правительство выплачивало зарплату людям, которые из-за ковида не могли работать или чьи работодатели больше не могли позволить себе платить им (в пределах ежемесячного лимита в 2500 фунтов стерлингов — 246 тысяч рублей). Сначала выплачивалось 80% зарплаты, в августе и сентябре — 60%, а работодатели платили 20%. В конце прошлой недели программа помощи была планово закрыта.

В мае 2020 года схемой воспользовались почти 9 млн британцев. Она без сомнения спасла миллионы рабочих мест. По оценкам экспертов, с марта 2020 года по конец сентября 2021-го расходы на пособия составили около £66 млрд (свыше 6,5 трлн рублей). Общие затраты на социально-экономические меры, связанные с пандемией коронавируса, составили, по словам министра финансов Соединенного Королевства Риши Сунака, £352 млрд (более 35 трлн рублей). Общественное мнение считает, что это было щедрое и своевременное решение правительства Бориса Джонсона, которое, конечно, не будет забыто.

На этой неделе будет отменена временная, на период ковида, надбавка к «универсальному кредиту» в размере 20 фунтов стерлингов в неделю (около 2 тыс. рублей) для бедных семей.

«Ковидной надбавки» лишатся, по оценке лейбористов, примерно 6 млн человек, каждый 14-й работник.

Тревожный фон создает самый быстрый за четверть века рост цен. Инфляция в прошлом месяце составила 3,2%, а к концу года прогнозируются 4%. Рост мировых цен на энергоносители привел к повышению цен на газ и электроэнергию.

Масштабная перестройка экономики в связи с Брекситом в сочетании с эпидемией чувствительно затронула многие отрасли. Например, правительство так и не выполнило в полной мере обещание создать независимую комиссию по торговле и сельскому хозяйству для тщательного изучения новых торговых сделок, заключенных после Брексита. Так, с Австралией и Новой Зеландией сделки согласованы и будут, вероятно, заключены уже в этом году. Но Национальный фермерский союз опасается, что это приведет к снижению британских стандартов содержания животных и охраны окружающей среды и, следовательно, к «медленной смерти» нескольких отраслей британского сельского хозяйства, поскольку фермеры Великобритании не смогут конкурировать с крупными австралийскими предприятиями. Однако работа по согласованию «основных стандартов» для заключения торговых сделок так и не начата, пишет «ФТ».

Борис Джонсон отрицает, что Великобритания столкнулась с экономическим кризисом. А лидеры консерваторов, как под копирку, повторяют, что прежняя британская экономическая модель в рамках ЕС с низким уровнем квалификации, низкой заработной платой и высокой иммиграцией была отвергнута Брекситом, а частный сектор должен сам решать проблемы с цепочками поставок.

Борис Джонсон выступает с программной речью на конференции Консервативной партии, 6 октября. Фото: Ian Forsyth / Getty Images

В проекте речи, которая разошлась по газетам, премьер намерен обвинить руководителей бизнеса в том, что те использовали масштабную трудовую иммиграцию как «предлог», чтобы избежать инвестиций. Заголовок в «ФТ»: «Борис Джонсон ужесточает битву с бизнесом из-за кризиса цепочки поставок в Великобритании». Как говорят, он пришел в ярость от предположений, что его собственное правительство виновато в нехватке топлива и нарушении цепочки поставок, и попытался превратить кризис в послание о наступлении новой эры. Премьер-министр Великобритании ведет словесную войну «с бизнесом и фермерами, которые когда-то считались опорой Тори», — заключает газета.

Бизнес, в свою очередь, подчеркивает серьезность предстоящих перемен, неизбежный рост цен, необходимость совместной работы с правительством, поскольку проблема не всегда решается даже «просто» поднятием зарплаты.

В комментариях лидеров бизнеса слышны раздражение и разочарование от отсутствия серьезного диалога, своевременных решений и от попыток «искать виноватых».

Эксперты говорят, что самоуспокоенность в Уайтхолле как среди политиков, так и среди чиновников строится на элементарном непонимании того, насколько укоренились проблемы и сколько времени потребуется на их решение. Генеральный директор Конфедерации британской индустрии в интервью «Би-би-си» о необходимости совместной работы правительства и бизнеса заявил: «Идея, что одна сторона самостоятельно может решить проблему, которая является довольно серьезным стрессом для мировой экономики, мне кажется бесполезной».

Напряжение между британским правительством, бизнесом и значительной частью общества нарастает, а решений проблем не просматривается. Впереди — трудная зима.

Евгения Диллендорф, Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании

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