Сенат США проголосовал за временное повышение лимита госдолга

Американские сенаторы проголосовали за повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов, сообщают информационные агентства.

За законопроект проголосовали 50 сенаторов, 48 были против. Потолок госдолга собираются повысить до 3 декабря, пока идут переговоры между республиканцами и демократами, передает РИА «Новости».

Проблем с принятием законопроекта в Палате представителей возникнуть не должно. Белый дом также уже сообщил, что глава американского государства Джо Байден подпишет документ.

В сентябре в Сенате не прошел процедурное голосование законопроект о приостановке действия лимита госдолга США. Американская администрация призывала Конгресс США немедленно поднять или отменить потолок госдолга, а также предупредила, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства.