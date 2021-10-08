Сенат США проголосовал за временное повышение лимита госдолга
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Американские сенаторы проголосовали за повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов, сообщают информационные агентства.
За законопроект проголосовали 50 сенаторов, 48 были против. Потолок госдолга собираются повысить до 3 декабря, пока идут переговоры между республиканцами и демократами, передает РИА «Новости».
Проблем с принятием законопроекта в Палате представителей возникнуть не должно. Белый дом также уже сообщил, что глава американского государства Джо Байден подпишет документ.
В сентябре в Сенате не прошел процедурное голосование законопроект о приостановке действия лимита госдолга США. Американская администрация призывала Конгресс США немедленно поднять или отменить потолок госдолга, а также предупредила, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства.
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