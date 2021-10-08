В Siemens посоветовали Германии помнить о здравом смысле в отношениях с Россией

Новое правительство Германии в отношениях с Россией должно «оставить политику в стороне», сообщил гендиректор Siemens Gas Turbine Technologies Нико Петцольд.

Петцольд полагает, что «в конце концов после выборов будет необходимо вернуться к реальности, оставив политику в стороне». Он выразил надежду, что будущий немецкий кабмин «осознает все вызовы и будет на них реагировать, в том числе на международном уровне, не забывая о здравом смысле». Петцольд принял участие в Петербургском международном газовом форуме, передает РИА «Новости».

Напомним, в Германии состоялись парламентские выборы. Победу одержала Социал-демократическая партия. Далее предстоят переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «Зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «Зеленых» и либералов.