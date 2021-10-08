 

В Siemens посоветовали Германии помнить о здравом смысле в отношениях с Россией

08.10.2021, 4:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНовое правительство Германии в отношениях с Россией должно «оставить политику в стороне», сообщил гендиректор Siemens Gas Turbine Technologies Нико Петцольд.

Петцольд полагает, что «в конце концов после выборов будет необходимо вернуться к реальности, оставив политику в стороне». Он выразил надежду, что будущий немецкий кабмин «осознает все вызовы и будет на них реагировать, в том числе на международном уровне, не забывая о здравом смысле». Петцольд принял участие в Петербургском международном газовом форуме, передает РИА «Новости».

Напомним, в Германии состоялись парламентские выборы. Победу одержала Социал-демократическая партия. Далее предстоят переговоры о формировании правительства. Есть три наиболее вероятных варианта коалиции: первая – находящаяся сейчас у власти «большая коалиция» (СДПГ – ХДС/ХСС), вторая – «светофор» из СДПГ, «Зеленых» и либералов, третья – «ямайка» (названа по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки), состоящая из ХДС/ХСС, «Зеленых» и либералов. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / В ЛНР сообщили о заминированных ВСУ дорогах в Донбассе

06.03 / «Крайний шаг» – Вашингтон и Лондон подумывают о санкциях против российского суверенного долга

20.12 / Онищенко назвал управляемой ситуацию с коронавирусом в России

21.08 / Тбилиси: авиасообщение с Россией восстановится с учетом эпидемиологической ситуации

18.11 / В ДР Конго заявили о преодолении вспышки Эболы

03.10 / Ан-24 совершил аварийную посадку в Якутске после отказа двигателя

11.01 / В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

20.02 / Более 40% украинцев считают, что нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей – опрос

20.04 / France 24 – столица Индии ушла на недельный карантин, чтобы избежать «большой трагедии»

30.06 / Политолог оценил вероятность смены формы правления на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика