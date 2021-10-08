Мнение: Профессор-беженец по литературе

(не путать с профессиональным беженцем)



По поводу Нобелевки по литературе – понятно было, что дадут негру, но как-то не верилось, что прям из Африки; так и оказалось – дали некоему как бы занзибарцу, но такому, который всю сознательную жизнь живет в Англии. А если еще копнуть, то и вовсе оказывается, что этот “негр” – никакой не негр, а вовсе даже араб, к тому ж мусульманин.

Павел Шехтман (наш москвич, сбежавший на Украину после событий “Химкинского леса”) хорошо разъясняет:

“Нобелевку по литературе ожидаемо получил если не вполне, то ПОЧТИ чернокожий Абдулразак Гурна, африканец из Танзании, хотя и арабского происхождения, мусульманин, «за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в тему последствий колониализма и судьбы беженца в разрыве между культурами и континентами».

Все это очень трогательно. Особенно если не знать некоторых деталей.

Родился мистер Гурна в султанате Занзибар в мрачные времена колониального угнетения, именно в 1948 году. Когда ему было 15 лет, случилось счастье: народы Занзибара и Танзании получили независимость. Когда ему было 16 лет, чернокожие свободной Танганьики, вдохновленные передовыми идеями Маркса, Ленина, Мао и Че Гевары, произвели революцию и свергли султана, вырезав по дороге до 20 тысяч арабов и азиатов. После чего родители мистера Гурна сделали ноги с освободившейся родины в столицу бывшей колониальной метрополии. Где мистер Гурна вкушал горький хлеб беженства в должности профессора на кафедре английского языка Кентского университета.

А виноват проклятый колониализм, не знаю как с очки зрения мистера Гурна, но с точки зрения Нобелевского комитета точно” (П.Шехтман).

Шехтман по манере – это такой украинский Девол: резкий, начитанный, с хлестким пером, нац-озабоченный и без малейших следов эмпатии. Читать интересно, рекомендую.