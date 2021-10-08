Мнение: О понуждении к вакцинации по-русски

Новый раунд борьбы «вокруг шприца» вот-вот грянет. Сегодня Кремль выразил недовольство низкими темпами прививочной кампании: по плану к этому моменту нужно было уколоть две трети населения, по факту вышло меньше трети. И вот теперь…

Государство поддерживает «любые меры» по расширению прививочной кампании, все меры хороши. Любые меры, которые могут сподвигнуть большее количество людей вакцинироваться – они хороши», заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так чего же теперь ждать?

Собственно, «мер, которые могут сподвигнуть» людей уколоться, в распоряжении властей осталось совсем не много. Не вышло ни кнутом, ни пряником, ни пропагандой, ни страхом. Более того, нынешняя обстановка вокруг CoVID-19 ещё хуже, чем была полгода назад.

В новостях сообщается, что в России обновился рекорд по заболеваемости в 2021 году — 27 550 новых случаев заражения. Суточное количество смертей тоже достигло максимума с начала пандемии — 927. Но это, во-первых, уже никого не пугает: любая психика постепенно адаптируется к стрессу, и страх смерти перестаёт работать.

А во-вторых… Включим логику простого человека. Минувшей зимой, когда вакцин практически не было и кололись единицы, были примерно такие же цифры заболеваемости и смертности от ковида, как и сейчас. В самый сезон, на совершенно непривитом населении. Нынче же, когда треть граждан худо-бедно с антителами, вакцинными ли, естественными ли, а сезон заболеваемости ОРВИ толком и не начался, страна вышла на те же показатели. Что это может означать? Либо то, что «цифры врут», и тогда верить публикуемой статистике нельзя. Либо то, что «вакцины не работают», и тогда – зачем их колоть?

Понятно, что это слишком упрощённый подход. Что антиваксеры упускают, сознательно или по недомыслию, много важных моментов. Например тот, что худо ли, бедно ли вакцинированные перестают быть звеньями в цепочках заражения: вероятность того, что привитый заболевший передаст свой вирус другому, в шесть раз ниже, чем в случае непривитого. Также игнорируется, что среди вакцинированных меньше – в процентном соотношении, с учётом возрастной группы – тяжёлых и летальных, чем среди невакцинированных, и это заметно снижает нагрузку на госпитальное звено, позволяя оказывать и другую медпомощь, кроме лечения больных с CoVID-19.

Но сознание простого человека вообще склонно к упрощениям. А в состоянии стресса – пусть и подавленный, страх никуда не делся – такая склонность тем более растёт. Так что выводы выше – остаются в массовом сознании.

При этом и федеральная власть занимает позицию, мягко говоря, непоследовательную, перекидывая всю ответственность на регионы. На федеральном уровне меры по ускорению вакцинации приниматься не будут, пообещал Дмитрий Песков. Как и в прошлом году ответственность за прививки будет возложена на глав субъектов. «Каждый регион может использовать свои специальные полномочия – назовем их коронавирусными полномочиями – чтобы в целом выполнить общую задачу по серьезной активизации темпов вакцинации. В разных регионах дела обстоят по-разному, но в любом случае всем нужно прикладывать максимум усилий для того, чтобы прививались как можно больше людей», – добавил пресс-секретарь президента.

Кто-то ещё верит, что при таком пофигизме именно у нас «вакцинофашизм» и «ковидобесие»?

И вот как при таких вводных власть собирается обеспечить рост количества привитых в России хотя бы до уровня 50-60%, как в развивающихся странах?

—