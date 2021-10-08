Суд арестовал экс-замглавы Минпросвещения Ракову

…по делу о хищениях более 50 млн рублей.

Тверской районный суд арестовал на два месяца экс-замглавы Минпросвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марину Ракову по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе уточнили, что Ракову обвиняют в хищении бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года».

Ранее после допроса Ракову отправили в изолятор временного содержания на Петровке, 38. Экс-главу Минпросвещения не признала свою вину, согласно информации членов общественной наблюдательной комиссии, которые посетили ее в ИВС. По словам членов ОНК, Ракова рассказала, что ее допрашивали более суток.

В качестве подрядчика в деле фигурирует Российско-британская Московская высшая школа социальных и экономических наук — Шанинка.

Накануне Тверской районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца гражданского мужа Раковой Артура Стеценко. Его также подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным следствия, пока Ракова работала в Фонде новых форм развития образования, Стеценко был фиктивно трудоустроен в эту организацию и с 2017 по 2019 год под видом заработной платы получил свыше 9 млн рублей.

В тот же день стало известно, что Ракова, пропавшая после обысков по делу о мошенничестве, находится в Главном следственном управлении МВД РФ по Москве. С ней проводят следственные действия.

1 октября СМИ сообщили, что она выключила телефон, покинула место жительства и пропала со связи после обысков по делу о хищении более 50 млн рублей, ее объявили в федеральный розыск. «Коммерсант» писал, что экс-глава Минпросвещения могла «сдаться» следствию после задержания ее гражданского мужа.

Согласно источникам «Коммерсанта», следствие предполагало, что Стеценко помогает ей скрываться, когда он говорил об обратном и публиковал открытое письмо о том, что не знает, где находится Ракова.

В Сбербанке отметили, что Ракову уволили из компании в соответствии с действующими нормами трудового законодательства.

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